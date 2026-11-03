L'After Foot 03/11 : Le Bayern écrase l'Atletico, Riolo critique la Ligue des Champions

Retour sur l'émission L'After Foot du 3 novembre 2023. Daniel Riolo s'insurge contre le format hypocrite de la Ligue des Champions, tandis que le Bayern domine l'Atletico Madrid.

L'émission L'After Foot du 3 novembre 2023 a dominé l'actualité footballistique en analysant la performance écrasante du Bayern Munich face à l' Atlético Madrid. Polo Breitner et Edgar Groleau ont qualifié les Bavarois d'équipe surpuissante, soulignant le fossé technique avec leurs rivaux madrilènes. Cette analyse s'inscrit dans le cadre de la soirée européenne qui a marqué les esprits des auditeurs.

En parallèle de ces débats européens, Manchester United a trouvé un souffle d'espoir notable sous la direction de Carrick. Cette nouvelle a offert un contrepoint optimiste à une soirée dominée par les performances allemandes et espagnoles. Les chroniqueurs ont pu discuter de ces dynamiques contrastées entre les différents clubs européens majeurs.

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La structure complexe de l'émission L'After Foot

La programmation de L'After Foot est structurée en plusieurs blocs distincts pour couvrir l'ensemble de la soirée. Nicolas Jamain anime Génération After de 20h00 à 22h00, une tranche horaire dédiée aux chroniqueurs ayant grandi avec l'émission. Cette génération inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, qui apportent un regard neuf et passionné sur les sujets du moment.

Pour les soirs de match, le format After Live occupe la créneau de 20h00 à 23h00. Il est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette version étendue permet une immersion plus profonde dans l'analyse des rencontres, avec des débats en temps réel qui captent l'émotion des auditeurs suite aux événements sportifs.

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L'après-midi des coupes européennes voit arriver des renforts de haut vol. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent le dispositif pour analyser les matchs continentaux. Leur présence experte permet de décortiquer les tactiques et les performances des joueurs internationaux lors de ces soirées à fort enjeu.

Le noyau historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo

De 22h00 jusqu'à minuit, ou dès le coup de sifflet final du dernier match, l'émission bascule sur sa version originale. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette tranche historique du dimanche au jeudi. C'est le cœur battant de l'émission, où les réactions les plus sincères et directes sont exprimées.

Pour le vendredi et le samedi de cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de ce segment tardif. Cette rotation des animateurs permet d'apporter des perspectives variées tout en conservant l'ADN de L'After Foot. L'émission se veut être celle qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, offrant une tribune unique.

Daniel Riolo critique le format actuel de la Ligue des Champions

Le Top de l'After Foot de ce 3 novembre a été dominé par la colère de Daniel Riolo contre la Ligue des Champions. Le chroniqueur a qualifié la formule actuelle d'hypocrite, dénonçant les écarts de niveau trop importants entre les participants. Sa critique vise directement la structure compétitive qui privilégie les géants financiers au détriment de l'équité sportive.

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Cette prise de position de Riolo résonne avec les frustrations de nombreux supporters qui constatent le déséquilibre croissant. En dénonçant un format injuste, il a suscité des débats animés parmi les experts et les auditeurs présents. Cette controverse illustre bien la fonction de critique sociale que joue L'After Foot dans le paysage médiatique sportif.

Diversité des sujets et hommages du 3 novembre 2023

Au-delà des débats tactiques et institutionnels, L'After Foot aborde une grande variété de sujets d'actualité. Cette édition du 3 novembre a également permis de faire un retour sur les résultats de la soirée européenne dans leur globalité. Les Drôles de Dames ont été mentionnées, rappelant les performances féminines qui méritent une couverture médiatique accrue.

Le programme a également été marqué par un moment solennel, avec le retour sur la tragique disparition du joueur Jesus de Miguel. Cet hommage permet à l'émission de montrer sa dimension humaine au-delà du simple divertissement sportif. Ces éléments enrichissent la grille des sujets traités, offrant une vision complète du monde du football.

Chaque jour, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de L'After Foot sur RMC, la radio du Sport. Cette référence des fans de football depuis 21 ans se prolonge tous les soirs avec des réactions de joueurs et entraîneurs. Les conférences de presse d'après-match sont décortiquées avec une précision méthodique par les chroniqueurs.