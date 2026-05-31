L'AFTER FC clôture sa saison 2 avec des invités de prestige

Découvrez les coulisses du football avec les invités de l'AFTER FC : nutrition, formation, compétitions internationales et anecdotes exclusives.

Cette semaine, l'émission AFTER FC clôture sa saison 2 avec un plateau exceptionnel mêlant gastronomie sportive, direction de club, compétitions internationales et formation des jeunes talents.

Au fil des épisodes, les téléspectateurs ont pu découvrir des invités de renom qui ont partagé leur vision du football de l'intérieur. Le premier invité, Abdou Dramé, cuisinier de joueurs professionnels, a ouvert les portes des coulisses de la nutrition dans le football. De son parcours atypique à son quotidien auprès des joueurs, il a raconté son métier et les exigences du haut niveau.

Au menu : l'alimentation des footballeurs, la collaboration avec les staffs techniques, le lien entre nutrition et blessures, les contraintes alimentaires imposées par la performance, et la gestion du Ramadan chez les sportifs. Un échange riche en enseignements sur un aspect souvent méconnu du sport de haut niveau. Ensuite, Julien Cordonnier, manager général du FC Sochaux-Montbéliard, a pris la parole pour évoquer la remontée en Ligue 2 de ce club mythique du championnat de France.

Ancien défenseur central, il a partagé des anecdotes sur la gestion de l'attente de tout le peuple jaune et bleu, et comment l'on vit et met en place un tel projet qui dépasse et transcende le football. Il a abordé les enjeux au sein d'un pilier de la formation française, les raisons de la réussite de la montée cette année, et sa vision du football de l'intérieur, entre gestion, émotions et aventure humaine.

De Châteauroux à Sochaux en passant par Neuchâtel, il a livré ses moments les plus marquants et les ambitions pour la saison de Ligue 2 2026-2027. L'émission a également reçu Souleymane Diawara, ex-défenseur titré avec Bordeaux et l'OM. L'ancien international sénégalais a éclairé les téléspectateurs sur les coulisses de la préparation d'une grande compétition internationale côté joueur. Avec anecdotes, moments de joie et de doutes, il a raconté comment l'on vit un tel événement à impact mondial.

Il a expliqué comment l'on vit l'attente de la liste, les dynamiques au sein du groupe, et pourquoi le Sénégal avait ses chances. L'actuel consultant a plongé dans le foot de l'intérieur, entre gestion de la pression, mises au vert et dynamique de groupe. De Sochaux à Dakar en passant par Marseille, il a partagé ses anecdotes et ses moments les plus marquants, avant de conclure sur sa relation avec Didier Deschamps et sa propre liste des 26.

Fabien Caballero, directeur adjoint du recrutement au centre de formation de l'OGC Nice, a été invité pour parler des ambitions du club, des coulisses de la formation et du quotidien avec les jeunes talents. Il a expliqué pourquoi miser sur la formation, comment détecter et accompagner les pépites de demain, et ce qu'il faut vraiment pour atteindre l'excellence à ce niveau.

De ses débuts lyonnais, où il a collaboré avec Pierre Sage, à son rôle actuel à Nice avec Julien Sablé et Florian Maurice, Fabien Caballero a partagé son expérience, ses anecdotes et sa vision du haut niveau. Une plongée passionnante dans l'envers du décor du football professionnel, entre stratégie, pédagogie et aventures humaines.

Enfin, Adrien Truffert, défenseur international français passé par le Stade Rennais et désormais à Bournemouth en Premier League, a clos cette saison riche en confidences. Il est revenu sur ses débuts en professionnel, sa première sélection en équipe de France et son aventure lors des JO de Paris 2024.

Il a raconté comment il a vécu son passage de la Ligue 1 au championnat anglais, les différences au quotidien sur et en dehors du terrain, et ses ambitions avec Bournemouth et en équipe de France. Sans filtre, il a évoqué son adaptation outre-Manche, ses objectifs européens, et le futur qu'il imagine sous le maillot bleu.

De ses racines belges à son ascension en France, jusqu'à son nouveau défi en Angleterre, il a retracé son histoire avec sincérité, avant de participer à un quiz spécial Premier League. Cette saison 2 de l'AFTER FC s'achève sur une note haute en couleur, offrant aux amateurs de football un contenu riche et varié, mêlant nutrition, management, compétitions internationales et formation.

Les téléspectateurs ont pu découvrir les coulisses du football professionnel sous un angle humain et authentique, grâce à des invités de qualité qui ont partagé sans retenue leur passion et leur vécu. Rendez-vous à la saison 3 pour de nouvelles révélations et des invités encore plus prestigieux





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