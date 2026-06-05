L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès : M6 et Julien Courbet en difficulté après le faux témoignage du 'père Marc'

L'émission 'Appel à témoins' de M6 a diffusé un faux témoignage qui a été rapidement démenti. L'évêque de Carcassonne a décidé de saisir le gendarme de l'audiovisuel pour dénoncer un manque de rigueur et de professionnalisme.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a pris un nouveau tournant avec la diffusion d'un faux témoignage sur M6. Le faux prêtre, qui s'est fait appeler 'père Marc', a affirmé que le suspect du quintuple homicide familial survenu à Nantes en 2011 serait venu se confesser à lui en 2022 et aurait passé quelques jours dans le monastère.

Cependant, l'homme s'est avéré être un menteur et a avoué son mensonge hors antenne aux équipes de l'émission. L'évêque de Carcassonne, Monseigneur Bruno Valentin, a démenti sur les réseaux sociaux tous les propos rapportés par le faux prêtre quelques heures après l'émission. Le monastère a également confirmé que l'homme était un menteur. La direction de M6 a présenté ses excuses après avoir établi que l'intervenant avait menti sur son identité et sur ses affirmations.

L'évêque de Carcassonne a décidé de saisir le gendarme de l'audiovisuel pour dénoncer un manque de rigueur et de professionnalisme. Selon lui, il y a un dommage fait au diocèse à cause de cette séquence et les médias ont une responsabilité de vérité de leur travail à laquelle ils ne peuvent pas échapper juste pour faire de l'audience





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