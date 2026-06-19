L'affaire Robert Labeyrie: donation contestée et abus de faiblesse

Les enfants de Robert Labeyrie, ancien emporer du foie gras, contestent deux testaments où la collection d'art de leur père serait donnée à la ville de Dax, invoquant une possible manipulation liée à son Alzheimer. Une procédure d'abus de faiblesse est en cours.

Robert Labeyrie , surnommé l'ancien empereur du foie gras et du saumon fumé, a aujourd'hui 96 ans. Depuis la vente de son entreprise en 1987, il a conservé une influence majeure sur les industries locales et a bâti un vaste patrimoine artistique.

Son parcours, qui a débuté dans la pâtisserie familiale, a mené à la prolifération de marques départementales et à la création d'un musée dédié à la gastronomie régionale. Récemment, son nom est de retour dans les pages du Sud Ouest, non pas à cause de ses activités commerciales, mais en raison d'une procédure judiciaire lancée pour abus de faiblesse.

Au cœur de la plainte déposée par ses trois enfants, les autorités ont mis au jour deux testaments apparus en 2018 et 2019. Le premier statue d'une donation d'une collection de 250 œuvres d'art contemporain qu'il possédait, estimée à cinq millions d'euros, à la municipalité de Dax. Le second vient à la fois de modéliser un échange avec la ville, impliquant la cession de titres immobiliers détenus par la famille.

Les enfants affirment que leur père, souffrant d'Alzheimer, n'était pas en état de prendre des décisions éclairées lorsqu'il a signé ces documents. Les témoignages recueillis par la juge d'instruction soulignent que la maire de Dax, Élisabeth Bonjean, a été interviewée à deux reprises. Elle a affirmé n'avoir jamais rencontré un individu vulnérable, mais celle‑ci explique avoir des discussions informelles avec le baron afin d'évaluer un projet de financement de la vitrine culturelle provinciale.

Cette approche a alimenté les doutes des enfants, qui se servent d'une évaluation psychiatrique de 2018 pour montrer l'état mental de leur père au moment des donations. Le parcours de Labeyrie ne s'est pas limité à la gastronomie : après la cession à Suez, il a investi dans une usine textile mauricienne et a racheté plusieurs PME de la région. A cette époque, sa collection d'art a grandi, consolidant des pièces majeures de peintres contemporains.

Le maximum de ces œuvres est conservé dans un dépôt sécurisé à Saint-Geours. Ses enfants prétendent que cette cession aurait pu être orchestrée par des tiers cherchant à profiter de la fragile santé mentale du baron. À ce jour, aucune mise en examen n'est enregistrée, mais le comité d'éthique de la municipalité continue d'examiner le dossier. Le procès permet de mettre en lumière le besoin d'une surveillance accrue des transactions des personnes âgées susceptibles d'être poussées à déléguer leur patrimoine.

Les enfants demeurent vigilants, exigeant une révision des testaments et une possible restitution des œuvres, alors que la mairie attend la décision de la cour pour décider de son acceptation





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Labeyrie Foie Gras Donation Abuse Of Weakness Dax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À 90 € les 4, les AirTags n'ont jamais été aussi abordablesAvec cette offre inédite, un AirTag vous revient à 22,5 euros contre 35 euros.

Read more »

Les surmatelas pour soulager les douleurs dorsales et cervicalgiquesLes surmatelas sont un accessoire de couchage qui peut soulager les douleurs dorsales et cervicalgiques. Ils sont conçus pour atténuer la pression sur le dos et diminuer les douleurs. Il existe différents types de surmatelas, tels que les surmatelas en mousse à mémoire de forme, en fibre éco-conçue ou en couches hybrides.

Read more »

Inde : des femmes se filment en faisant le ménage pour entraîner les robots qui les remplacerontUne heure par jour, un smartphone sanglé sur la tête, Nagireddy se filme en train de « plier du linge, faire du café, cuire un plat particulier, préparer un sandwich ». Payée 250 roupies, soit un peu plus de 2 euros, cette jeune Indienne nourrit les futurs robots humanoïdes d’un marché appelé à atteindre 38 milliards de dollars d’ici à 2035.

Read more »

Les montres Hamilton aperçues dans le nouveau film de Spielberg nous font presque oublier les extraterrestresDans le nouveau thriller de science-fiction de Steven Spielberg, entre mystères planétaires et vérités cachées, les montres Hamilton aux poignets des protagonistes deviennent bien plus que de simples montres : ce sont des outils narratifs.

Read more »