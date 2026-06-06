L'affaire Patrick Bruel : une ex-éclairagiste accuse le chanteur d'agression sexuelle

Une ex-éclairagiste accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement dans les coulisses du Bataclan en 1992. L'artiste fait face à une vive polémique suite à ces accusations de violences sexuelles.

L'affaire Patrick Bruel prend une nouvelle dimension avec la parole d'une ex-éclairagiste qui accuse le chanteur de l'avoir agressée sexuellement dans les coulisses du Bataclan en 1992.

Selon elle, Patrick Bruel l'aurait embrassée comme un fou dans le cou et lui aurait dit : 'Je ne sais pas, j'ai vu ton cou, il était joli, j'ai eu envie de l'embrasser. Cela ne t'est jamais arrivé de vouloir embrasser un cou ?

' Il lui aurait également dit : 'Au revoir joli cou, beau cou, bon coup'. Cette histoire de violences sexuelles est la plus récente d'une série d'accusations qui ont été portées contre Patrick Bruel ces dernières semaines. Plusieurs femmes ont témoigné contre lui, accusant le chanteur de les avoir agressées sexuellement. Deux d'entre elles ont même porté plainte.

L'affaire a pris un nouveau tournant le 15 mai dernier, lorsque Patrick Bruel a été accusé par une femme d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. À ce jour, une trentaine de femmes ont témoigné contre l'interprète de 'Il me colle au mur, et m'embrasse comme un fou dans le cou'. L'artiste fait face à une vive polémique suite à ces accusations, avec plusieurs concerts annulés et des manifestations féministes se déroulant durant sa représentation au théâtre.

Malgré cela, sa tournée d'automne est maintenue. Patrick Bruel a pris la décision d'annuler ses concerts à la suite de ces accusations de violences sexuelles. Il a également pris la décision de ne pas mettre fin à sa carrière, selon un proche. L'artiste a fait ses débuts au théâtre et a chanté ses premiers titres en 1984.

Il a également participé à plusieurs tournages et a été nommé pour le César du meilleur acteur en 2013. Le prix lui échappe, c'est Jean-Louis Trintignant qui est décoré pour son rôle dans Amour de Michael Haneke. L'artiste continue à chanter et à jouer au théâtre malgré les accusations de violences sexuelles qui pèsent sur lui





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Bruel Affaire Violences Sexuelles Agression Bataclan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flavie Flament se sent « soulagée » après sa plainte contre Patrick BruelDans un entretien accordé à « Elle » mercredi, Flavie Flament s’est livrée sur son état d’esprit depuis qu’elle a porté plainte contre Patrick Bruel

Read more »

L'une des plus grosses impostures en France : Flavie Flament écorche Patrick BruelL'animatrice de télévision Flavie Flament a évoqué l'affaire Patrick Bruel dans une interview diffusée sur France 5. Elle a notamment révélé qu'elle avait déposé une plainte pour viol contre le chanteur et a parlé du regard que portent encore ses fans sur lui.

Read more »

Louane remplace Patrick Bruel au festival Les Alpagas bleusPatrick Bruel devait se produire en clôture du festival Les Alpagas bleus cet été. Visé par des plaintes pour viols et agressions sexuelles, le chanteur sera remplacé par Louane

Read more »

Patrick Bruel annule ses dernières représentations théâtrales suite aux accusations de viol et agression sexuelleLes dernières représentations de Patrick Bruel au théâtre Édouard VII ont été annulées ce jeudi 4 juin. La direction a pris cette décision en accord avec les comédiens, mettant fin aux cinq dernières représentations de « Deuxième partie ». Cette annulation fait suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle visant l'artiste de 67 ans.

Read more »