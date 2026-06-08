Deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel, deux autres le seront la semaine prochaine. Le chanteur conteste les faits et a été placé en garde à vue.

L'affaire Patrick Bruel s'accélère avec deux nouvelles plaintes pour viol déposées contre le chanteur. Deux autres plaintes seront déposées la semaine prochaine. Le chanteur conteste les faits et a été placé en garde à vue pour répondre de faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viols datant de 1997, 2000 et 2001.

Les faits révélés ce lundi ne font pas partie des investigations pour lesquelles l'artiste a été placé en garde à vue. Deux anciennes victimes, l'ancienne Miss Alsace, Florima Treiber, et une kinésithérapeute, ont témoigné contre le chanteur, décrivant des faits remontant à 2008 pour la première et 2000 pour la seconde. Le chanteur a renoncé à sa tournée d'été et sa carrière est en question





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Patrick Bruel Affaire Viol Garde À Vue Tournée D'été

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