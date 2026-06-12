L'affaire Marcel Lechien : un instituteur placé en garde à vue pour des accusations d'abus sur mineurs

En février 2001, Marcel Lechien, ancien instituteur à Cormeilles dans l'Eure, est placé en garde à vue après des témoignages de deux mères de famille. Les enquêteurs découvrent que l'homme avait déjà été soupçonné de faits similaires par le passé.

En février 2001, la petite commune de Cormeilles , dans l'Eure, est secouée par une affaire qui va rapidement prendre une ampleur considérable. Marcel Lechien , un ancien instituteur respecté, est placé en garde à vue après que deux mères de famille aient rapporté à l'écrivain Jean-Yves Cendrey les confessions de leurs filles.

Ces jeunes filles affirmaient avoir été victimes d'abus sexuels de la part de leur professeur. L'écrivain, alerté par ces témoignages, les a relayées aux autorités, déclenchant ainsi une enquête qui allait révéler bien plus que de simples suspicions. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs découvrent que Marcel Lechien n'en est pas à sa première mise en cause. Par le passé, il avait déjà été soupçonné de faits similaires, sans que ces affaires n'aient abouti à des poursuites pénales.

Cette nouvelle accusation semble être la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Les enquêteurs commencent alors à exhumer des témoignages plus anciens, et le nombre de victimes potentielles s'accroît de jour en jour. L'instituteur, qui avait passé des décennies dans l'enseignement, voyait sa réputation s'effondrer sous le poids de ces révélations.

L'affaire prend une dimension médiatique importante, d'autant plus que le cas de Marcel Lechien est choisi pour être l'objet d'un épisode de l'émission 'Faites entrer l'accusé', qui revient sur les affaires judiciaires les plus marquantes. Cette exposition publique met en lumière les failles du système judiciaire face à la récidive des agresseurs sexuels.

L'instruction se poursuit avec la confrontation des témoignages et des preuves, tandis que la communauté de Cormeilles tente de comprendre comment un homme en qui tant de parents avaient confiance a pu commettre de tels actes. Le procès, qui se tiendra quelques années plus tard, verra Marcel Lechien condamné à une lourde peine de prison, marquant ainsi la fin d'une affaire qui a hanté la région pendant des années





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