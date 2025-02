L'affaire Lagardère : Nasser al-Khelaïfi mis en examen

Nasser al-Khelaïfi, patron du PSG, a été mis en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote dans l'affaire Lagardère Sports. Cet article retrace les événements qui ont mené à cette situation, en insistant sur les liens entre le Qatar, Amber Capital et Lagardère.

En mai 2024, le magazine L'Équipe avait fait sa Une sur l'empire Lagardère Sports et révélait le contenu du rapport de l'Autorité des marchés financiers ( AMF ) qui vaut aujourd'hui à Nasser al-Khelaïfi d'être mis en examen.

Nasser al-Khelaïfi a été mis en examen le 5 février dernier pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote ainsi que pour complicité d'abus de pouvoir au préjudice de la société Lagardère, selon une source judiciaire à L'Équipe, confirmant une information de l'Agence France-Presse parue jeudi. « Ce dossier n'a absolument rien à voir avec Nasser al-Khelaïfi, mais comme d'habitude, il sera entraîné dans un processus totalement fallacieux en tant que nom célèbre, apparemment responsable de tout et de rien, jusqu'à ce que tout disparaisse tranquillement, sans aucune raison, dans quelques années », a immédiatement réagi son entourage. En mai 2024, le magazine L'Équipe faisait sa Une sur l'empire Lagardère Sports et révélait notamment le rapport de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui vaut aujourd'hui au patron du PSG ses ennuis judiciaires. Pour tout comprendre de cette affaire fort complexe, il faut revenir quelques années en arrière, au coeur d'une guerre d'actionnaires et d'un scénario à la Succession, la formidable série d'HBO qui narre la bataille homérique des enfants Roy pour garder le contrôle de leur groupe. Un changement de vote du Qatar. En 2018, l'empire Lagardère Sports (détenteur de très nombreux droits sportifs), dirigé par Arnaud Lagardère, vacille fortement. Joseph Oughourlian, le patron du fonds activiste Amber Capital et actionnaire de Lagardère (également devenu président du RC Lens), exige la vente des activités sportives du groupe, jugées peu rentables, et mène un long raid contre Arnaud Lagardère. En mars 2018, en vue d'une assemblée générale des actionnaires qui doit se tenir en mai, Lagardère inscrit ainsi à l'ordre du jour le renouvellement de deux de ses administrateurs. L'objectif est de garder le contrôle de son groupe. Amber Capital, le fonds d'Oughourlian, réplique alors en proposant deux autres noms. Le 24 avril, dans un vote secret par correspondance, Qatar Holding LLC, société via laquelle Qatar Investment Authority (QIA) a investi dans Lagardère à hauteur de 10 %, se range du côté d'Amber et approuve les administrateurs que le fonds propose, face à ceux de Lagardère. Le jour même, le fonds achète des actions en masse (le vote du Qatar n'est pourtant censé être connu que du Qatar et du groupe Lagardère). Oughourlian savait-il qu'il allait gagner ? Y a-t-il eu une alliance de circonstance autour d'un objectif commun, le Qatar comme Amber souhaitant la vente de la branche Sports de Lagardère ? Mais à la surprise générale, quelques jours plus tard, à l'assemblée générale du groupe le 3 mai, c'est finalement Arnaud Lagardère qui l'emporte, après avoir obtenu du Qatar un changement de vote.Lagardère dépose plainte pour manoeuvres de déstabilisation. Lagardère dépose tout de même plainte, dénonce des manoeuvres de déstabilisation et accuse Oughourlian de délit d'initié. L'Autorité des marchés financiers (AMF) est saisie des investigations et va faire un long travail... Selon l'AMF, qui s'appuie sur des auditions, des documents saisis en perquisition et d'autres qui lui ont été communiqués, les dirigeants d'Amber, dans une note interne, évoquent dès mars 2018 un possible soutien du Qatar. Le 11 mars, Al-Khelaïfi, le patron du PSG et de bein Sports, administrateur de QIA, transmet ainsi aux dirigeants du fonds souverain une demande d'entretien d'Oughourlian. Le rendez-vous aura bien lieu deux jours plus tard à Doha et le 18 avril, QIA, selon un document interne, décide de se ranger aux côtés d'Amber. Les deux parties se sont-elles concertées pour s'accorder sur leur vote ? Il existe des indices mais aucune preuve. Oui, les enquêteurs ont pu retracer ce jour-là pas moins de trois appels téléphoniques, et oui, Amber s'est soudainement mis à acheter des actions de Lagardère, mais rien « ne permet cependant d'affirmer avec certitude » qu'Amber a été mis au courant du vote, concluent-ils. Un mystérieux « ami » au service de Lagardère. Les enquêteurs vont alors ensuite s'intéresser à une autre question : Lagardère est-il à l'origine du changement de vote du Qatar ? Lorsque le Qatar vote pour Amber une première fois par correspondance le 25 avril 2018, c'est la panique au siège de Lagardère. « Je pense qu'il faut porter cela à un autre niveau, le plus élevé possible », écrit Pierre Leroy, directeur général du groupe, à Arnaud Lagardère, selon un message retrouvé par l'AMF. Les deux hommes évoquent alors un mystérieux « ami », une « personnalité française très importante qui est très introduite au Qatar ». Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République ? Ils n'ont pas voulu donner son nom aux enquêteurs. Cet « ami » leur conseille en tout cas de s'adresser directement à Tamim ben Hamad al-Thani, l'émir du Qatar.





Lagardère Sports Nasser Al-Khelaïfi PSG AMF Qatar Amber Capital Joseph Oughourlian Arnaud Lagardère

