L'affaire Dupont de Ligonnès est l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'histoire de France. Le père de famille bien sous tous rapports, Xavier Dupont de Ligonnès, a disparu en avril 2011 alors que les corps de sa femme et de leurs 4 enfants ont été découverts enterrés sous la terrasse de la villa familiale. L'enquête a été menée par des policiers et des enquêteurs qui ont cherché à comprendre les motivations et les actes de Xavier Dupont de Ligonnès.

Histoires Criminelles, l' enquête : L'affaire Dupont de Ligonnès, les secrets d'une affaire hors norme. C'est l'affaire qui fascine tous les Français : qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ?

Ce père de famille bien sous tous rapports a mystérieusement disparu en avril 2011 alors que les corps de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants ont été découverts enterrés sous la terrasse de la villa familiale. C'est le début d'une enquête hors norme, une énigme aux multiples rebondissements. Ce soir, nous faisons le point sur les mystères de l'affaire de Ligonnès, avec ce document exceptionnel de Marie Lesure Vandamme et Bertrand Huignard, raconté par Jacques Pradel.

Marie LESURE-VANDAMME et Bertrand HUIGNARD, raconté par Jacques PRADEL. C'est l'affaire qui fascine tous les Français : qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ? Ce père de famille bien sous tous rapports a mystérieusement disparu en avril 2011 alors que les corps de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants ont été découverts enterrés sous la terrasse de la villa familiale. C'est le début d'une enquête hors norme, une énigme aux multiples rebondissements.

Ce soir, nous faisons le point sur les mystères de l'affaire de Ligonnès, avec ce document exceptionnel de Marie Lesure Vandamme et Bertrand Huignard, raconté par Jacques Pradel. Marie LESURE-VANDAMME et Bertrand HUIGNARD, raconté par Jacques PRADEL. Histoires Criminelles, l'Enquête est une collection de documentaires consacrée aux plus grandes affaires criminelles qui ont marqué l'opinion publique.

À travers des archives, des témoignages, des investigations approfondies et des révélations inédites, chaque documentaire éclaire les mystères, les zones d'ombre et les rebondissements de dossiers qui continuent de fasciner les Français





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