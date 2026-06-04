L'affaire Didier Seignole refait surface 32 ans après

L'ancien cantonnier de La Douze en Dordogne, Thierry de Regnauld de La Soudière, a été contacté par des dizaines d'appels après que trois hommes ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir fomenté un scénario criminel dans l'affaire de la disparition de Didier Seignole.

Vidéo. Disparu de La Douze en Dordogne . Thierry de Regnauld de La Soudière, l'ancien cantonnier de La Douze en Dordogne , a été contacté par des dizaines d'appels, mercredi 3 juin, après que trois hommes ont été placés en garde à vue lundi 2 juin, soupçonnés d'avoir fomenté un scénario criminel dans l'affaire de la disparition de Didier Seignole , le 27 janvier 1994.

L'ancien cantonnier pense que le dénouement est proche et que certaines personnes doivent très mal dormir en ce moment. Il a promis au père de Didier Seignole de toujours se battre pour que la lumière soit faite sur la disparition du jeune biologiste.

Trente-deux ans après sa disparition dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994 à La Douze en Dordogne, l'affaire Didier Seignole est brusquement relancée grâce à l'action du pôle cold cases de Nanterre, de nouvelles investigations ont récemment permis d'identifier une nouvelle piste et de possibles suspects. De nombreux habitants de La Douze espèrent connaître le fin mot d'une histoire qui revient inlassablement dans les conversations depuis trente-deux ans.

Thierry de Regnauld de La Soudière a également pensé à deux personnes, la maman Seignole et le papa, même s'il est décédé, ainsi que les sœurs de Didier, ses cousines et ses cousins, et une grosse pensée pour le gendarme Gérard Rouge, qui s'est battu pour éviter la prescription. Le pôle cold case a pris le temps de l'écouter, contrairement à d'autres, ils ne l'ont pas pris pour un farfelu





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Didier Seignole Thierry De Regnauld De La Soudière La Douze Dordogne Disparition Garde À Vue Pôle Cold Case

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFO « SUD OUEST ». Cold case du disparu de La Douze en Dordogne : trois personnes en garde à vue, trente-deux ans aprèsLes trois hommes placés en garde à vue mardi dans l’enquête sur la disparition d’un biologiste en 1994 dans le Périgord sont suspectés d’avoir élaboré un scénario criminel

Read more »

Disparu de La Douze : « Faire en sorte qu’il ne soit jamais oublié », la sœur de Didier Seignole rappelle le combat de sa famille depuis 32 ansLydia Seignole réagit à l’annonce du placement de trois personnes en garde à vue en Dordogne, 32 ans après la disparition de son frère, dans la nuit du 27 janvier 1994, à la sortie d’un entraînement de football

Read more »

Dordogne : une maison familiale transformée en décharge après onze ans de locationDeux sœurs découvrent leur maison de famille à Condat-sur-Trincou envahie de déchets après onze ans de bail. La locataire souffrait d'un syndrome de Diogène et d'alcoolisme. Une procédure judiciaire a été nécessaire pour récupérer les lieux. Les propriétaires doivent maintenant faire face à des travaux de remise en état coûteux.

Read more »

R2 : douze ans après, la JS Cugnalaise reprend l’ascenseur pour l’élite régionaleLa montée en R1 récompense la persévérance du club de Cugnaux. Douze ans d’attente, un hommage émouvant à leur président disparu et une victoire 3-0 scellent une saison exemplaire de résilience.

Read more »