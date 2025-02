L'affaire Dautun : un parcours sanguinaire dans la capitale de 1814

En 1814, Paris est ébranlée par une série d'assassinats particulièrement brutales. Des corps dépecés et démembrés sont retrouvés dans différents endroits de la capitale, révélant un terreur insoupçonnée. L'enquête mène les autorités à Charles Dautun, un ancien étudiant en médecine devenu soldat, qui avoue avoir tué sa tante et son frère. Mais les mystères persistent, notamment sur le sort des autres parties des corps de ses victimes.

C'est l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de l'histoire de Paris. Le 9 mars 1815, Charles Dautun est exécuté en place de la Grève, reconnu coupable de l'assassinat de sa tante Jeanne-Marie et de son frère Auguste. L'épilogue d'un parcours sanguinaire dans la capitale. Quelques mois plus tôt, début novembre 1814, des bateliers repêchent dans la Seine une tête coupée enrobée dans un torchon. La même journée, un passant bute dans un colis près du Louvre, c'est un torse d'homme.

Le puzzle se poursuit en fin de journée : place de la Concorde, deux jambes sont trouvées dans un drap. Le corps, dépecé et démembré, est reconstitué puis exposé à la morgue. On parvient à déduire qu'il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, frappé de trois coups de poignard dont le dernier seul a provoqué la mort. Il faudra attendre un mois pour que quelqu'un l'identifie. En visite à la morgue, son ancienne femme de ménage reconnaît Auguste Dautun. Quand elle pénètre dans son appartement 79, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, la police constate qu'il y a du sang partout et que le logement est sens dessus dessous. Elle s'oriente vers la piste du vol. Mais surtout, l'identification de la victime démembrée permet de faire le rapprochement avec un autre crime commis quelques mois plus tôt : celui de Jeanne-Marie Dautun, sa tante, poignardée dans la cuisine de son petit logement rue de la Grange-Batelière. On lui a volé une montre et de l'argenterie. C'est au numéro 7 de la rue de la Grange-Batelière que Charles Dautun a tué sa tante. Quand la police se rend chez Charles Dautun, le frère d'Auguste, celui-ci prétend ne pas l'avoir revu depuis plus de trois mois. Mais son attitude assez froide ne joue pas en sa faveur et la police l'interpelle. L'ancien étudiant en médecine raté devenu soldat avoue assez vite l'assassinat de sa tante. Son oisiveté et son goût pour le jeu et les soirées galantes lui coûtent cher et il n'en a pas les moyens. Quant à celui de son frère, il implique son cousin, un certain Girouard avant de tout avouer. Les deux hommes se retrouvent pourtant aux assises où Dautun charge à nouveau Girouard. Mais, il ne convainc pas le jury. Lui et lui seul est reconnu coupable d'avoir assassiné son frère, coupable d'avoir assassiné sa tante et coupable d'avoir volé l'un et l'autre. C'est à son tour de perdre sa tête le 29 mars 1815. Charles Dautun n'a jamais avoué où étaient les autres parties du corps de son frère.





ASSASSINAT HISTOIRE PARIS XIXE SIÈCLE JUSTICE

