L'aéroport de Gérone a dévoilé un programme estival de 50 destinations pour l'été 2026. Les Pyrénées-Orientales ont vu passer 13 % de passagers supplémentaires. L'aéroport catalan multiplie les nouveautés chaque saison.

L'aéroport de Gérone multiplie les destinations pour l'été 2026. Bien connu des voyageurs des Pyrénées-Orientales , l'aéroport espagnol a dévoilé un programme estival de 50 destinations.

Les Pyrénées-Orientales ont vu passer 13 % de passagers supplémentaires. Fort de ces bons chiffres, l'aéroport catalan multiplie les nouveautés chaque saison. Pour l'été 2026, il a dévoilé un épais programme de destinations. Royaume-Uni, Pologne, Allemagne, mais aussi Maroc et Croatie...

Voici les 15 pays accessibles au départ de la Costa Brava. Quinze pays et 50 villes. C'est ce que prévoit l'aéroport de Gérone pour la saison estivale. Cette année, cinq lignes ont disparu : Pour compenser, cinq nouvelles liaisons ont été annoncées.

La dernière en date est celle qui relie l'aéroport catalan à Oran (Algérie). Cette fois, c'est une ligne qui rouvre après une dizaine d'années. L'aéroport de Gérone rouvre une ligne vers Oran tout l'été : les vols vers cette destination ensoleillée vont reprendre





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