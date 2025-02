L'Aéronautique Française: Un Appel au Défi de l'Innovation et de la Souveraineté Industrielle

Eric Lombard, ministre de l'Économie, a effectué une visite d'Airbus à Blagnac afin de discuter de la souveraineté industrielle et de la transition écologique dans le secteur aéronautique. Le ministre a promis des compensations financières suite à la baisse prévue des aides au Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC), soulignant l'importance de soutenir l'innovation dans la filière aéronautique. Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, a également abordé la menace potentielle de surtaxe douanière américaine, tandis que le ministre a garanti que l'Europe réagirait avec force en cas de besoin.

Le ministre de l'Économie, Eric Lombard, effectuait une visite dans la ville rose ce jeudi 13 février. Après avoir visité les Ateliers de la Haute-Garonne (AHG) à Flourens, leader mondial des rivets aéronautique s, il s'est rendu chez Airbus . Accompagné par Guillaume Faury, le président exécutif du groupe, le ministre a pu découvrir les différents postes de la chaîne d'assemblage de l'A321 de Blagnac.

Dans un contexte de concurrence internationale féroce et de transition écologique, l'avionneur européen a saisi cette première visite ministérielle dédiée à la souveraineté industrielle pour défendre ses intérêts. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le transport aérien a en effet besoin d'innover, notamment en matière de systèmes propulsifs. Et tout cela nécessite des fonds pour financer les recherches. « On a besoin de vous », lance Karim Mokkadem, le directeur R&T avions commerciaux d'Airbus au ministre. Le message est on ne peut plus clair. « Le gouvernement a bien entendu le message », répond le ministre. L'État s'apprête en effet à baisser significativement les aides allouées au Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC). Sauf coup de théâtre, elles devraient passer de 300 M€ à 230 M€ par an. Un coup de rabot que le ministre de l'Économie entend compenser. « Nous allons faire bénéficier la filière aéronautique des fonds de France 2030 sur lesquels il y a encore des budgets importants, explique Eric Lombard. Cela permettra de compenser tout ou partie de la baisse du CORAC, et à cette filière d’innover. » Il n’en fallait pas plus pour redonner le sourire au patron d’Airbus. « C’est une très bonne nouvelle. Je crois que le gouvernement a bien entendu le message qu’on a souhaité faire passer, que le maintien des montants d’investissement de technologie d’aujourd’hui sont les avions de la prochaine génération et donc les emplois, la compétitivité, la balance extérieure, les revenus aussi pour l’État. J’attends juste maintenant d’en savoir un petit peu plus sur les modalités. Autre sujet évoqué entre les deux hommes, la possible surtaxe douanière que pourrait imposer la Maison-Blanche aux avions Airbus. Guillaume Faury a préféré éluder la question estimant ne pas avoir encore « les idées claires sur ce qui se passe ». Le ministre a tenu, lui, à rassurer. « L’Europe réagira avec la plus extrême vigueur et répondra, s’il le faut, par des hausses de tarifs, tout en négociant pour revenir à une situation plus normale » a-t-il indiqué. Le plan de bataille est prêt, reste maintenant à savoir s’il sera nécessaire de le mettre en œuvre





