L'Administration Trump Licencie Des Employés Fédérals en Période D'Essai

L'administration Trump a ordonné aux agences gouvernementales de se séparer de la plupart de leurs employés en période d'essai afin de réaliser des économies. Le Washington Post a rapporté que des milliers d'employés ont déjà été licenciés, dont certains du département des Anciens Combattants.

Le Washington Post a rapporté que l'administration Trump avait ordonné aux directions des agences gouvernementales de se séparer de la plupart de leurs employés en période d'essai afin de réaliser des économies. Cette initiative fait suite à l'engagement du président américain à réduire les dépenses publiques, un axe majeur de sa politique. Une employée du Bureau des Fonctionnaires Fédéraux (OPM) a confirmé, à condition d'anonymat, avoir été licenciée ce jeudi.

Elle a reçu l'information lors d'une visioconférence à laquelle près de 100 personnes avaient été invitées. Cette salariée, ainsi que plusieurs autres, se trouvait toujours en période d'essai. Elle a ensuite reçu une lettre de Charles Ezell, directeur par intérim de l'OPM, confirmant son licenciement. Le Washington Post a rapporté que l'administration Trump avait ordonné aux directions des agences gouvernementales de se séparer de la plupart de leurs employés en période d'essai. Le département des Anciens Combattants des États-Unis a été l'une des premières agences à confirmer ces licenciements, indiquant dans un communiqué publié jeudi avoir licencié plus de 1 000 employés en période d'essai. « Les licenciements annoncés aujourd'hui font partie d'un effort de l'administration Trump à l'échelle du gouvernement pour rendre les agences plus efficaces », précise le communiqué. Plus de 200 000 employés fédéraux sont en période probatoire, selon les chiffres du gouvernement les plus récents. Ce statut provisoire facilite leur renvoi. Certains sont de jeunes diplômés de l'université, tandis que d'autres, plus âgés, avaient quitté le secteur privé pour rejoindre le service public





