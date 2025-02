L'administration Trump interdit des livres sur la diversité et l'inclusion dans les écoles militaires

L'administration Trump a ordonné l'interdiction de livres traitant de la diversité et de l'inclusion dans les écoles militaires gérées par le département de la Défense. Des livres sur l'immigration, l'histoire des groupes minoritaires, la psychologie et l'éducation sexuelle ont été retirés des bibliothèques. L'actrice Julianne Moore a exprimé son désaccord et sa consternation suite à l'interdiction de son livre pour enfants, Freckleface Strawberry, qui traite de l'acceptation de soi et de la différence.

Liste des livres interdits selon les directives de Donald Trump s'allonge sans cesse. Selon une note du secrétaire d'État à la Défense Pete Hegseth, révélée par le Washington Post, les établissements scolaires gérés par son ministère doivent « immédiatement » retirer de leurs rayonnages tous les ouvrages qui traitent, de près ou de loin, de la diversité ou de l'inclusion.

Sont notamment concernés « les livres susceptibles de promouvoir l'idéologie du genre ou l'idéologie de l'égalité face aux discriminations », est-il précisé. Dans les quelque 160 établissements scolaires gérés par le ministère de la Défense à travers le monde, qui reçoivent près de 70 000 élèves, pour la plupart enfants de militaires, le tri a déjà commencé. Selon la presse anglo-saxonne, des titres traitant de la place de l'immigration dans l'histoire américaine, la biographie d'un soldat transgenre de la Guerre civile, des précis de psychologie ou d'éducation sexuelle ont déjà été retirés. Mais aussi l'histoire d'une petite fille qui détestait ses taches de rousseur... « C'est un grand choc pour moi », a témoigné l'actrice américaine Julianne Moore, auteur de Freckleface Strawberry. Son livre pour enfants, écrit en 2007, « a été banni par l'administration Trump des écoles dirigées par le département de la Défense des États-Unis », a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Freckleface Strawberry, livre inspiré par sa propre vie, raconte l'histoire d'une petite fille de sept ans tout ce qu'il y a de plus normal, excepté qu'elle déteste sa chevelure rousse et son visage constellé de taches de rousseur. « C'est un livre que j'ai écrit pour mes enfants et pour d'autres enfants afin de leur rappeler que nous luttons tous, mais que nous sommes unis par notre humanité et notre fraternité », souligne Julianne Moore, dévastée. L'actrice américaine, qui était à l'affiche du film de Pedro Almodovar, La Chambre d’à côté, est d'autant plus accablée qu'elle connaît bien la vie militaire. Son père, Peter Moore Smith, a passé sa carrière dans l'armée et est un vétéran de la guerre du Vietnam. Elle-même a étudié à la Frankfurt American High School, lycée géré par le ministère de la Défense qui fonctionnait autrefois à Francfort, en Allemagne. « Il m’est pénible de constater que des enfants comme moi, qui grandissent avec un parent dans l’armée et qui fréquentent une école militaire, n’auront pas accès à un livre écrit par quelqu'un dont l’expérience de vie est si semblable à la leur, regrette Julianne Moore. Je ne peux m’empêcher de me demander ce qui est si controversé dans ce livre d’images pour qu'il soit interdit par le gouvernement américain. » « Je suis vraiment attristée et je n’aurais jamais pensé voir cela dans un pays où la liberté de parole et d’expression est un droit constitutionnel », s’est alors indignée Julianne Moore sur ses réseaux sociaux. Selon le Guardian , le ministère de la Défense a envoyé un mémorandum aux parents dont les enfants sont scolarisés dans écoles du Pentagone. Cette note indique que l’accès aux bibliothèques est suspendu pendant une semaine afin de mener un « examen de conformité » des livres que l’administration accuse d’« endoctrinement radical ». Un représentant démocrate du Maryland s’est également fait l’écho de l’incompréhension des parents d’enfants devant l’application sans discernement de ces directives. Jamie Raskin relate un échange qui a eu lieu dans une de ces écoles d’où avaient été décrochés les portraits de la militante pour le droit de vote des femmes Susan Anthony et de Martin Luther King, Au parent qui demandait pourquoi le portrait de Leonard de Vinci n’avait, lui, pas été retiré, l’école aurait répondu «parce qu’il s’agit d’un vrai personnage historique»





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Livre Interdiction Trump Défense Diversite Inclusion Education Écoles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des milliers de personnes manifestent contre Donald Trump à WashingtonDeux jours avant son retour à la Maison Blanche, des milliers de personnes ont manifesté à Washington contre la politique de Donald Trump. La « Marche du peuple », organisée par plusieurs groupes de défense des droits civiques et de la justice sociale, a rassemblé des participants venus du pays entier, portant des pancartes colorées et des « pussy hats », symboles des « Marches des femmes » de 2017. Les manifestants expriment leur inquiétude face à un certain nombre de sujets, notamment l'accès à l'avortement, la lutte contre le réchauffement climatique et la défense des droits des personnes immigrées.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Tensions à Bruxelles : Trump dénonce les dépenses de défense insuffisantes des alliésLe sommet de l'OTAN a été marqué par des tensions entre Donald Trump et les membres européens de l'alliance, qui ont été critiqués pour leur manque de contribution financière. Trump a appelé à une augmentation des dépenses militaires, accusant certains pays d'être 'prisonniers' de la Russie et de ne pas payer leur part.

Lire la suite »

Les menaces commerciales de Trump perturbent l'agenda défense des 27Les menaces de tarifs douaniers agitées par Donald Trump à l'encontre de l'Europe ont bousculé lundi l'agenda des dirigeants des pays de l'UE, réunis à Bruxelles pour tenter de doper leurs dépenses militaires face à la menace russe et sous la pression du nouveau président américain.

Lire la suite »

Les menaces commerciales de Trump perturbent l'agenda défense des 27Les menaces de tarifs douaniers agitées par Donald Trump à l'encontre de l'Europe ont bousculé lundi l'agenda des dirigeants des pays de l'UE, réunis à Bruxelles pour tenter de doper leurs dépenses militaires face à la menace russe et sous la pression du...

Lire la suite »

Des milliers mobilisés à Dax pour la défense des retraites, en 2003DANS LES ARCHIVES - Le 1ᵉʳ février 2003, près de 4 000 manifestants sont dans les rues de la sous-préfecture landaise, quarante-huit heures avant que le chef du gouvernement, Jean-Pierre Raffarin, donne les premières pistes de la méthode qu’il compte employer pour aborder la réforme du financement des régimes de retraite.

Lire la suite »