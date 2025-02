L'adaptation du marché immobilier face à la baisse du pouvoir d'achat

Face à la diminution du pouvoir d'achat immobilier, les promoteurs immobiliers s'adaptent en proposant des solutions alternatives pour répondre aux budgets restreints des Français. Réduction des surfaces, maisons standardisées et 'Tiny House' sont autant d'options qui émergent dans un marché immobilier en mutation.

Le marché immobilier français connaît une profonde transformation face à la baisse du pouvoir d'achat . L'augmentation des taux d'intérêt a un impact significatif sur le montant des emprunts que les banques accordent aux acheteurs de logements. Un remboursement mensuel de 1.000 € qui permettait en 2021 d'emprunter 240.000 €, ne permet aujourd'hui que de financer un prêt de 190.000 €. Cette diminution du pouvoir d'achat immobilier, de 50.

000 € en seulement quatre ans, a entraîné une baisse drastique des ventes de logements neufs, qui se sont effondrées à 85.000 l'an dernier, soit pratiquement deux fois moins qu'après la crise du Covid.Face à cette conjoncture, les promoteurs immobiliers s'adaptent en proposant de nouvelles offres pour répondre aux budgets restreints des Français. La réduction des surfaces est une tendance marquée. Le promoteur Altarea, par exemple, a revu et optimisé la taille des appartements. Les T3, qui faisaient autrefois en moyenne 65 mètres carrés, sont désormais proposés dans des dimensions de 58 à 59 mètres carrés, tout en conservant la même surface de pièces à vivre. Cette optimisation des espaces permet de réduire le coût de construction d'environ 10 %, ce qui se traduit par un prix de vente plus abordable. Un appartement qui coûtait 250.000 € est désormais proposé à 225.000 €.Le phénomène de rationalisation des espaces s'étend également aux maisons. Hexahom propose des maisons standardisées de 50 mètres carrés à partir de 95.000 €, un prix très compétitif. Ces maisons, conçues pour optimiser les coûts de construction, sont modulables et intègrent des possibilités d'agrandissement dès la construction. Les combles et le parking peuvent doubler la surface habitable, répondant ainsi aux besoins de familles en croissance. Enfin, une autre option s'impose : les 'Tiny House', des maisons compactes à partir de 11 mètres carrés, installables en cinq jours dans un jardin. Initialement conçues pour offrir un espace supplémentaire comme un bureau de télétravail, ces 'Tiny House' deviennent aujourd'hui une alternative attractive pour les jeunes couples primo-accédants qui rencontrent des difficultés à accéder à l'offre traditionnelle de construction de maisons. Le succès de cette solution est indéniable, avec 1.000 unités vendues l'an dernier, soit le double par rapport à il y a trois ans.





RTLFrance

