L'Adapei des Hautes-Pyrénées accompagne près de 1 400 personnes en situation de handicap dans le monde du travail

L'Adapei des Hautes-Pyrénées a organisé une journée portes ouvertes de son pôle travail pour montrer ses différents dispositifs pour favoriser l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap.

Comme Jonathan à Lourdes , l' Adapei accompagne dans le monde du travail près de 1 400 personnes en situation de handicap dans les Hautes-Pyrénées . L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est une priorité de l' Adapei des Hautes-Pyrénées .

Exemple à l'Esat de Lourdes où des centaines de travailleurs handicapés sont accompagnés au quotidien.

"Il n'y a sûrement aucune entreprise qui compte autant d'activités que nous. " À "L'Envol", l'établissement et service d'accompagnement par le travail (Esat) situé à Lourdes et géré par l'Adapei des Hautes-Pyrénées, pas moins de 17 ateliers sont proposés à des travailleurs en situation de handicap selon leurs compétences et leur appétence : espaces verts, nettoyage des locaux, menuiserie, blanchisserie, restauration collective ou encore sous-traitance industrielle... L'un des ateliers consiste même en la découpe de nid d'abeille pour l'aéronautique (Nida).

Autrement dit, le conditionnement de pièces en résine qui servent ensuite à l'avionneur Daher pour constituer le fuselage des avions. C'est ici que Jonathan, un jeune Lourdais de 27 ans, s'épanouit depuis plusieurs semaines aux côtés de ses moniteurs et des autres travailleurs en situation de handicap.

"Je travaille à l'Esat de Lourdes depuis 2019, confie ce passionné de musique qui vit dans un appartement semi-autonome de l'Adapei. Je suis passé d'abord à la scierie, puis aux espaces verts et maintenant au Nida. J'aime bien, je vois autre chose ! Et puis, ce que j'aime bien en travaillant à l'Esat, c'est qu'il y a des moniteurs qui nous connaissent et qui s'adaptent en fonction de notre cas pour nous aider.

L'accompagnement est personnalisé car chaque personne est différente.

" Avec ses mots, le très souriant Jonathan a parfaitement résumé le rôle d'un Esat : une structure médico-sociale où des personnes handicapées sont accompagnées dans le travail en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Avec pour objectif, si possible, d'insérer les travailleurs les plus autonomes dans une entreprise du "milieu ordinaire", dont l'activité colle généralement à celle de l'Esat...

Pour renforcer ce lien entre le monde ordinaire du travail et celui du handicap, l'Adapei des Hautes-Pyrénées organisait une journée portes ouvertes de son "pôle travail" jeudi dernier. Entreprises, partenaires institutionnels, familles et autres établissements médico-sociaux ont ainsi été conviés à "découvrir l'emploi autrement".

"Le but est de montrer nos différents dispositifs pour favoriser l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap, indique Stéphanie Lacoste, directrice du pôle travail de l'Adapei 65. C'est aussi valoriser nos talents et nos services proposés via l'Esat. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, qui sont soumises à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, cela peut être intéressant de voir ce que l'on fait...

" Dans le détail, l'Esat de l'Adapei 65, avec ses deux sites de Lourdes (L'Envol) et Bordères-sur-l'Echez (Les 3 Soleils), compte 360 travailleurs en situation de handicap, accompagnés par une centaine de moniteurs d'atelier et agents de production. Mais le pôle travail de l'association parentale comprend aussi "Cap emploi" et la plateforme "Emploi accompagné", deux organismes pour accéder et se maintenir dans l'emploi en milieu ordinaire.

Soit un total de près de 1 400 personnes en situation de handicap accompagnées par l'Adapei des Hautes-Pyrénées dans le monde du travail. Sans oublier les autres domaines d'action (enfance, habitat, services) qui font de cette association parentale un acteur incontournable et indispensable du département sur la question du handicap





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