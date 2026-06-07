L'actualité du 4 juin 2026

Découvrez les dernières nouvelles du 4 juin 2026, avec des articles sur l'astronautique, la musique, les relations internationales, la culture et le sport.

L'astronaute normand Thomas Pesquet devrait retourner dans l'espace en 2027. Il participera à un nouveau programme spatial mené par l'entreprise privée Vast , en partenariat avec la France.

Cette start-up californienne a passé un accord avec la France et installera son siège européen à Paris, a annoncé Emmanuel Macron. L'iPod fait son grand retour ! Les ventes du baladeur d'Apple ont augmenté de 30 % sur la plateforme de reconditionné Back Market. Une nouvelle trêve a été négociée entre Israël et le Liban, mais le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah l'a fermement rejeté.

Cela rend le cessez-le-feu applicable? L'autrice et militante franco-iranienne Marjane Satrapi est décédée à 56 ans de tristesse, selon ses proches. Les recherches se poursuivent pour retrouver Lyhanna dans le Gers. Le suspect était déjà visé par une plainte pour viol déposée par les parents d'une amie de la fille de Jérôme Barella.

Une proposition de loi pour lutter contre les violences faites aux mineurs a été examinée à l'Assemblée nationale. Céline Dion se produira à Paris en mai 2027 pour 10 concerts. La France n'enverra pas de candidate à Miss Univers cette année. Les fans d'Aya Nakamura pourront suivre le concert en direct depuis chez eux.

Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal





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