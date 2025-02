L'actrice Millie Bobby Brown avoue manquer d'aptitudes sociales à cause de sa célébrité

Millie Bobby Brown, célèbre pour son rôle dans Stranger Things, reconnaît qu'elle a manqué de développement social en raison de sa célébrité à un jeune âge. Malgré cela, elle a trouvé l'amour avec Jacob Bongiovi et les deux ont pris la décision de se marier après des discussions approfondies sur leurs aspirations communes.

Millie Bobby Brown , à 20 ans, est devenue célèbre grâce à son rôle dans Stranger Things à l'âge de 11 ans. Si elle a connu un succès fulgurant, la série Netflix lui a offert une adolescence différente de celle de ses pairs. Entourée d'autres jeunes stars du show, comme Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard et Sadie Sink, l'actrice, qui incarne Eleven, a avoué à Vanity Fair qu'elle n'a pas eu l'opportunité de développer des compétences sociales importantes.

«Je n'ai pas beaucoup d'amis, à cause de ce que je suis. Je ne suis pas allée à l'école, donc je n'ai pas les meilleures aptitudes sociales lorsqu'il s'agit de personnes de mon âge et d'amitiés », a-t-elle confié. Ce manque d'expérience sociale l'a affectée, même si elle travaille à améliorer ses compétences. « J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai raté certaines choses. Mais j'y travaille », a-t-elle déclaré.Heureusement, ce manque d'expérience sociale n'a pas empêché Millie Bobby Brown de trouver l'amour. Après quelques relations brèves, elle a trouvé le bonheur dans les bras de Jacob Bongiovi, le fils de 22 ans du chanteur Jon Bon Jovi. Le couple s'est uni en 2024 lors d'une cérémonie féerique, dont ils ont partagé des images sur les réseaux sociaux quelques mois plus tard. « Aimer quelqu'un et être amoureux sont deux choses différentes. Je pense que j'ai aimé beaucoup de gens avec qui j'étais, comme j'ai aimé mes amis. Mais il est le premier homme que j'ai aimé et dont j'ai été amoureuse… », a-t-elle confié à Vanity Fair. Le couple a abordé sa relation et son engagement avec beaucoup de maturité, selon ses propos. « Nous avons parlé de nos opinions politiques, du genre de famille que nous voulons construire, du genre de maison dans laquelle nous voulons vivre, du genre de relation que nous recherchons, du genre de carrière que nous voulons… », a-t-elle énuméré. « C'est une décision tellement importante que nous voulions être sûrs de prendre la bonne. Je savais que c'était le cas. Je me suis toujours sentie bien avec lui ».





