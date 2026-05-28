L'activité physique augmente naturellement le seuil de tolérance à la douleur, révèle une étude norvégienne

Une recherche publiée dans PLOS One montre que les personnes actives, même à intensité modérée, développent une meilleure capacité à supporter la douleur. L'étude, menée sur plus de 10 000 Norvégiens, confirme que rester ou devenir plus actif renforce la résilience douloureuse, ouvrant de nouvelles perspectives non médicamenteuses pour la prise en charge de pathologies chroniques comme la fibromyalgie.

L' activité physique , aux côtés du sommeil et d'une alimentation équilibrée, constitue l'un des piliers essentiels d'une vie saine. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux adultes de consacrer entre 150 et 300 minutes chaque semaine à une activité aérobique d'intensité modérée à soutenue.

Cette prescription, largement relayée dans les programmes de santé publique, vise avant tout à prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, la dépression et le déclin cognitif lié à l'âge. Une découverte plus récente vient enrichir ce panorama déjà bien fourni : le sport et l'effort physique augmenteraient naturellement le seuil de tolérance à la douleur.

Cette affirmation repose sur les conclusions d'une étude norvégienne publiée dans la revue scientifique PLOS One, qui a analysé les données de deux vagues d'enquête réalisées en 2007‑2008 puis en 2015‑2016. Plus de dix mille habitants de Norvège ont été interrogés sur leurs habitudes d'exercice ainsi que sur leur capacité à supporter la douleur.

Le test utilisé pour mesurer le seuil de tolérance reposait sur une immersion de la main dans de l'eau glacée, une méthode reconnue pour déclencher une réponse douloureuse contrôlée. Les chercheurs ont pu constater que les participants se déclarant physiquement actifs affichaient une tolérance à la douleur nettement supérieure à celle des individus menant une vie sédentaire, et ce, à chaque période d'observation.

Le lien s'est encore renforcé chez les personnes dont le niveau d'activité avait progressé entre les deux enquêtes : elles ont vu leur seuil de tolérance augmenter parallèlement à l'intensification de leurs efforts physiques. Ces résultats confirment que le maintien ou l'augmentation de l'activité physique est associé à une meilleure capacité à endurer la douleur.

Cette relation ouvre des perspectives intéressantes pour la prise en charge non pharmacologique de pathologies douloureuses, notamment la fibromyalgie, où l'exercice est déjà intégré comme composante thérapeutique. Il est important de souligner que l'on ne parle pas uniquement de sport intensif.

Les activités de faible intensité, telles que la marche lente ou l'arrosage du jardin, ainsi que les activités d'intensité modérée comme la marche rapide (supérieure à 5 km/h), le jardinage soutenu ou le vélo de loisir (environ 15 km/h), suffisent à déclencher les effets bénéfiques observés. En d'autres termes, chaque geste physique compte, même lorsqu'il s'agit de déplacements quotidiens ou de loisirs actifs.

Ainsi, adopter davantage de mouvement dans son quotidien, qu'il s'agisse de choisir les escaliers, de promener son chien ou de pratiquer une activité manuelle dynamique, contribue non seulement à la santé cardiovasculaire et métabolique, mais aussi à renforcer la résilience de l'organisme face à la douleur. Cette double dimension du sport, à la fois préventive et palliative, incite les autorités sanitaires à promouvoir une culture du mouvement accessible à tous, sans exclure les personnes peu enclines à des exercices intensifs.

En adoptant une approche graduelle et personnalisée, chacun peut augmenter son seuil de tolérance à la douleur tout en améliorant son bien‑être général





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