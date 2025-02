L'action TIM s'effondre face à l'entrée potentielle de Poste Italiane

L'action de Telecom Italia a plongé vendredi après les rumeurs selon lesquelles Poste Italiane pourrait s'inviter au capital de l'opérateur, mettant en péril les discussions en cours avec Iliad et CVC Capital Partners.

Après avoir atteint son plus haut niveau en un an et demi lundi, l'action de Telecom Italia (TIM) s'est effondrée vendredi de 7,59% à 0,275 euro à la Bourse de Milan. Les investisseurs voient l'espoir d'une union avec son rival français Iliad s'éloigner.

Le groupe de services postaux Poste Italiane, contrôlé à 64% par l'État italien, pourrait convoquer un conseil d'administration samedi pour s'inviter au capital de Telecom Italia et racheter la part de 9,8% détenue par la Caisse des dépôts italienne (CDP). «Une entrée potentielle de Poste Italiane dans TIM mettrait clairement en suspens le projet de fusion-acquisition» avec Iliad et le fonds d'investissement britannique CVC Capital Partners, ont estimé les analystes de Banca Akros. Propriété du milliardaire Xavier Niel, Iliad étudie une possible fusion de sa filiale italienne avec Telecom Italia et a informé le gouvernement Meloni de son intérêt pour l'opérateur. Le fonds CVC est pour sa part «intéressé par un éventuel rachat» de la part de 23,75% détenue par Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia, selon une source financière, mais les négociations semblent dans l'impasse.Des propos tenus jeudi par le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti ont refroidi quelque peu les espoirs des investisseurs qui misaient sur une prochaine union entre Telecom Italia et Iliad Italie. «Ceux qui demandent à parler et à présenter leurs projets sont les bienvenus au ministère», avait déclaré Giancarlo Giorgetti au Sénat. «protéger l’intérêt national» Mais le ministère veillera toujours à «protéger l'intérêt national» dans les secteurs considérés comme stratégiques, y compris en ayant recours au «golden power», a-t-il prévenu. Le gouvernement dispose de pouvoirs spéciaux dans des secteurs sensibles comme les télécommunications et a son mot à dire sur des transactions concernant Telecom Italia. Le PDG de Telecom Italia, Pietro Labriola, avait cependant estimé jeudi que Poste Italiane et Iliad étaient tous deux des options possibles en vue d'une éventuelle fusion avec l'opérateur historique italien. Pour financer en partie le rachat de la part de l'État, Poste Italiane pourrait offrir à la CDP en échange sa participation de 3,78% dans Nexi, groupe spécialisé dans les paiements électroniques. La CDP détient déjà une part de 14,46% dans Nexi. Une éventuelle entrée de Poste Italiane au capital de Telecom Italia «pourrait réduire l'attrait spéculatif à court terme» du titre, ont résumé les analystes de Banca Akros





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Telecom Italia Poste Italiane Iliad Fusion Acquisition Bourse De Milan Golden Power Investissements

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Surprise, Bouygues Telecom dévoile sa Bbox Ultym WiFi 7La première box 'certifiée Wi-Fi 7' vient d'être annoncée en France. On fait le point.

Lire la suite »

Guide d'achat pour les Bbox de Bouygues TelecomBouygues Telecom propose trois box fibre et bientôt quatre, avec des caractéristiques distinctes en termes de performance, d'offre TV et de prix. Cet article vous aide à choisir la Bbox qui correspond à vos besoins.

Lire la suite »

Internet fixe : le champion Bouygues Telecom laisse la concurrence sur placeLe fournisseur d'accès à internet le plus performant de 2024 a été couronné par le baromètre nPerf, et le vainqueur toutes catégories n'est autre que Bouygues Telecom ! Premier dans pratiquement toutes les catégories, le FAI a brillé l'an dernier.

Lire la suite »

Suicides chez France Télécom: L'épilogue judiciaire se joue mardi à la Cour de cassationMardi, la Cour de cassation se prononcera sur les pourvois de l'ex-PDG et son numéro 2 de France Télécom, condamnés en appel pour leur rôle dans les suicides de salariés suite à une restructuration massive en 2006. L'issue de ce dossier emblématique de la souffrance au travail pourrait marquer un tournant dans la prise en compte des conséquences humaines des décisions des entreprises.

Lire la suite »

France Télécom : la Cour de cassation tranchera sur les recours de Lombard et WenèsLa Cour de cassation se prononcera mardi sur les pourvois formés par l'ex-PDG et son numéro 2 de France Télécom après leur condamnation pour harcèlement institutionnel ayant entraîné une vague de suicides.

Lire la suite »

La Cour de cassation rend définitive les condamnations dans l'affaire des suicides chez France TélécomLa Cour de cassation a rejeté les pourvois de Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès, rendant définitives leurs condamnations dans l'affaire des suicides chez France Télécom. Les deux ex-dirigeants avaient été condamnés en appel à un an de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende.

Lire la suite »