L'Accusé dans l'Affaire Stéphane De Wyse Met Fin à Ses Jours Avant le Procès

Daniel Vanhemens, accusé d'assassinat du jeune Stéphane De Wyse en 2018, a mis fin à ses jours quelques jours avant le procès. La famille de la victime, qui attendait la justice, est plongée dans une nouvelle tragédie.

Les proches de Stéphane De Wyse , assassiné à Anvin (Pas-de-Calais) le 11 octobre 2018, ne recevront pas les réponses à leurs questions. L'accusé, Daniel Vanhemens , 63 ans, a mis fin à ses jours de manière brutale quelques jours seulement avant le procès , expliquent nos confrères de La Voix du Nord, citant l'avocat du sexagénaire, Me Franck Berton. Le procès , pour le chef d'accusation 'd'assassinat', devait se tenir les 12, 13 et 14 février, à la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer.

Daniel Vanhemens était en liberté, mais placé sous contrôle judiciaire, au moment où il a commis l'acte, rappelle La Voix du Nord dans ses colonnes. Il lui était reproché la mort de Stéphane de Wyse, âgé de seulement 20 ans en 2018. Daniel Vanhemens et sa victime s'étaient disputés devant une supérette. L'accusé, âgé de 57 ans au moment des faits, était retourné chez lui pour récupérer un fusil de chasse et des munitions, avant de revenir sur le lieu de l'altercation. Il avait finalement ouvert le feu, tuant Stéphane de Wyse. À la barre, Daniel Vanhemens souhaitait défendre son point de vue, affirmant que le coup était parti tout seul. Le rapport balistique, cependant, indiquait le contraire. Selon Antoine Vaast, avocat de la famille du défunt, c'est la perspective d'un procès et d'un éventuel retour en prison qui aurait incité l'accusé à commettre un suicide.De son côté, la famille de Stéphane De Wyse avait été préparée psychologiquement à ce rendez-vous judiciaire. 'Pour faire le deuil, c'est encore plus difficile', confie l'avocat. Elles attendaient une sanction. Le père est mort de chagrin, il était désespéré, c'était le drame de sa vie', reprend l'avocat.





