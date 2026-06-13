L'accusation de 'narcoterroriste' remplace celle de 'communiste' selon Rigoberta Menchú

La lauréate guatémaltèque du prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú, estime que l'accusation de 'narcoterroriste' a remplacé celle de 'communiste' pour justifier des dérives. Survivante du massacre de sa famille pendant la guerre civile au Guatemala, l'activiste indigène de 67 ans n'a pas perdu foi dans la capacité des Nations Unies à résoudre les conflits dans un monde où l'intelligence artificielle aggrave les conséquences de la guerre.

La lauréate guatémaltèque du prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú , estime que l'accusation de 'narcoterroriste' a remplacé celle de 'communiste' pour justifier des dérives.

Survivante du massacre de sa famille pendant la guerre civile au Guatemala, l'activiste indigène de 67 ans n'a pas perdu foi dans la capacité des Nations Unies à résoudre les conflits dans un monde où l'intelligence artificielle aggrave les conséquences de la guerre. Installée au Mexique où elle enseigne le droit à l'Université nationale autonome (UNAM), Rigoberta Menchú estime que les accusations de narcoterrorisme brandies en Amérique latine servaient d





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