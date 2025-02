L'accord Sinner-AMA : une justice à deux vitesses ?

L'accord amiable conclu entre Jannik Sinner et l'AMA après le contrôle positif de l'Italien soulève de nombreuses questions sur l'équité et la justice dans le sport. Cet accord, qui réduit la suspension de Sinner à trois mois, est perçu par certains comme étant favorable aux joueurs riches et influents, tandis que d'autres relèvent l'absence de transparence et l'opacité qui entourent ces procédures.

Après l'accord entre Jannik Sinner et l' AMA , la confusion et le doute surgissent, laissant penser une justice à deux vitesses. Il n'est pas beau, cet accord ? Depuis 2021, c'est autorisé, ça économise les frais de procédure. C'est même fréquent, l'AFLD, l'Agence française antidopage, en concluant dans près de 50 % des dossiers.

Et puisque l'histoire d'une contamination de Jannik Sinner passe crème depuis le début, que ses explications lui avaient valu de faire sauter sa suspension provisoire en quelques jours et que l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) l'avait déjà innocenté, pourquoi pas. L'Agence mondiale antidopage est contente, elle a désormais une suspension sous le coude, comme un aveu de responsabilité du joueur ; et l'Italien aussi, trois mois au frigo, sans trop déranger son planning ni compromettre un éventuel Grand Chelem calendaire, ni toucher à ses points ni prize-money récents. Aux petits oignons, on vous dit. Seulement les oignons, ça tire souvent les larmes. Pourquoi l'AMA a-t-elle donc fait appel si elle estimait son dossier si fragile ? Pourquoi clamait-elle la semaine passée encore que c'était un an ou deux pour accepter si docilement trois mois de suspension, avant que la justice, le Tribunal arbitral du sport en l'occurrence, tranche les 16 et 17 avril et éclaircisse le débat ? Cet accord ajoute au contraire à la confusion d'un tennis qui attrape gros - deux numéros 1, Sinner et Iga Swiatek, ces derniers mois - mais sanctionne petit. Dans une opacité qui doit faire lever le sourcil à pas mal de cyclistes, athlètes ou même Simona Halep, ex-numéro 1 elle aussi, sanctionnée quatre ans avant que sa peine soit réduite à neuf mois par le TAS, justement, sur la base d'un scénario similaire de contamination. L'autre contamination, c'est celle du doute. L'AMA, en pleine tourmente et conflit avec diverses agences nationales, n'y restaurera pas là la confiance des athlètes en son système. Comme si les plus riches d'entre eux, pour peu qu'ils aient les moyens de s'entourer d'une armée d'experts scientifiques et de conseils juridiques, n'étaient plus à la même enseigne que le commun des sportifs. Justice des riches, justice des pauvres, ça n'est pas propre au sport, certes. Mais dans un sport de haut niveau qui vit de sa foi en une certaine équité, ce doute-là est plus dévastateur que tout. Et cet accord à l'amiable, perdant-perdant





Jannik Sinner AMA Dopage Justice Sportive Equité Tribunal Arbitral Du Sport Tennis

