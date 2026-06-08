L'abricot et l'avocat sont deux fruits qui affichent des profils nutritionnels très différents. L'abricot est léger et riche en bêta-carotène, tandis que l'avocat est riche en bonnes graisses et en fibres. Chacun a ses atouts spécifiques et peut être privilégié en fonction de vos objectifs de santé.

Entre l'abricot, léger et gorgé de bêta-carotène, et l'avocat, riche en bonnes graisses, le choix n'est pas si simple. Ces deux fruits affichent des profils nutritionnels très différents et répondent à des besoins bien distincts.

Votre objectif fait toute la différence. Perte de poids, santé cardiovasculaire, digestion ou éclat de la peau : chacun possède des atouts spécifiques. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of the American Heart Association a même associé la consommation d'au moins deux portions d'avocat par semaine à une réduction de 16 % du risque de maladie cardiovasculaire. L'abricot et l'avocat : deux profils nutritionnels très différents Un abricot frais apporte environ 17 kcal et pratiquement aucune graisse.

C'est une collation légère qui trouve facilement sa place dans une alimentation équilibrée. L'avocat joue dans une autre catégorie. Une demi-portion fournit environ 160 kcal et près de 15 g de lipides, principalement des graisses monoinsaturées comme l'acide oléique. Ces dernières sont associées à une diminution du cholestérol LDL et à une augmentation du HDL, un point favorable pour la santé cardiovasculaire.

Les différences se retrouvent aussi du côté des fibres. Quatre abricots frais apportent environ 3,3 g de fibres pour seulement 79 kcal. Ces fibres, majoritairement insolubles, favorisent le transit intestinal. Une demi-portion d'avocat contient environ 6,7 g de fibres.

Ce mélange de fibres solubles et insolubles contribue à nourrir le microbiote intestinal tout en participant à la régulation de la glycémie et du cholestérol. Santé du cœur, peau et vision : les points forts de chaque fruit L'avocat se distingue par sa richesse en vitamine E, en lutéine et en zéaxanthine. Ces composés antioxydants participent à la protection des cellules, de la peau et des yeux.

Il apporte aussi du potassium, du magnésium et des folates, des nutriments impliqués dans le maintien d'une pression artérielle normale et dans le bon fonctionnement de l'organisme. C'est dans ce contexte que l'étude du Journal of the American Heart Association a observé un lien entre la consommation régulière d'avocat et une baisse de 16 % du risque cardiovasculaire.

L'abricot mise plutôt sur la vitamine A et la vitamine C. Cent grammes d'abricots fournissent entre 1,5 et 3 mg de bêta-carotène, soit près de la moitié des apports recommandés en provitamine A. Ce nutriment joue un rôle essentiel dans la vision, le renouvellement de la peau et les défenses immunitaires. Perte de poids, satiété ou digestion : quel fruit privilégier ?

Si vous cherchez à limiter les calories tout en profitant d'un apport intéressant en fibres et en antioxydants, l'abricot constitue une excellente option. Sa faible densité énergétique permet de le consommer facilement en collation ou en dessert. L'avocat convient davantage aux personnes qui souhaitent augmenter leur sensation de satiété ou prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Grâce à ses bonnes graisses et à sa teneur élevée en fibres, il rassasie plus longtemps et s'intègre facilement dans un repas équilibré.

Au final, il n'y a pas de véritable gagnant. L'abricot est particulièrement adapté aux personnes qui surveillent leur apport calorique, tandis que l'avocat se démarque pour la santé du cœur et la satiété. Tout dépend de ce que vous attendez de votre assiette





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