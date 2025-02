Kyrgios dénonce une suspension 'trop faible' pour Sinner

Nick Kyrgios, connu pour ses prises de position franches, a vivement critiqué la suspension de trois mois infligée à Jannik Sinner par l'Agence mondiale antidopage (AMA) suite à son affaire de dopage. L'Australien a dénoncé la sanction qu'il juge trop légère et a remis en question l'équité dans le tennis.

Nick Kyrgios , connu pour ses prises de position franches, a vivement réagi à la suspension de trois mois infligée à Jannik Sinner par l'Agence mondiale antidopage ( AMA ) suite à son affaire de dopage. L'Australien, qui avait déjà critiqué Sinner de manière acerbe après la révélation de l'affaire l'été dernier, a dénoncé sur son compte X la sanction qu'il juge trop légère. «L' AMA a annoncé qu'il s'agirait d'une suspension de 1 à 2 ans.

De toute évidence, l'équipe de Sinner a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller de l'avant et prendre une suspension de 3 mois, sans perdre de titre, sans perdre de prize money. Coupable ou pas ? Triste journée pour le tennis. L'équité dans le tennis n'existe pas», a-t-il écrit.Cette position est partagée par d'autres personnalités du tennis. Stanislas Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, a réagi sur X avec un message poignant : «Je ne crois plus au sport propre…». L'ancien numéro un mondial Yevgeny Kafelnikov a également exprimé son désaccord, affirmant qu'il boycotterait les matchs contre Sinner s'il était encore en activité : «Je ne rentrerais pas sur le court, que ce soit le premier tour ou la finale. Mais j'ai bien peur que personne ne fasse pareil.»Ces affaires de dopage avaient déjà créé une vive polémique dans le monde du tennis ces derniers mois. Novak Djokovic s'était exprimé sur le sujet, affirmant être «frustré d'avoir été tenu dans l'ignorance pendant cinq mois» et s'interrogeant sur «pourquoi certains joueurs ne sont pas traités de la même manière que d'autres». Richard Gasquet avait également critiqué le manque de transparence du système antidopage dans une interview accordée à La Dépêche. «Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne comprend pas trop le déroulement. Tu apprends d'un coup, 'tiens il a été jugé'. La justice sportive, ce sont des amateurs»





