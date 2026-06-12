Kylie Jenner : maternité, coparentalité avec Travis Scott et amour avec Timothée Chalamet

Kylie Jenner, mère de Stormi et Aire, concilie sa vie de famille, sa carrière de businesswoman et sa relation avec l'acteur Timothée Chalamet. Analyse de son équilibre entre maternité, coparentalité avec Travis Scott et ambitions artistiques.

Kylie Jenner est une influenceuse et entrepreneure américaine, fondatrice de la marque Kylie Cosmetics, et l'une des personnalités les plus médiatisées de la famille Kardashian-Jenner.

Elle est mère de deux enfants, Stormi Webster et Aire Webster, nés de sa relation avec le rappeur Travis Scott. Malgré leur séparation définitive en 2022, les deux ex-partenaires entretiennent une relation de coparentalité sereine et placent leurs enfants au centre de leurs priorités.

Stormi, née le 1er février 2018, et Aire, né le 2 février 2022 sous le prénom Wolf avant d'être rebaptisé quelques semaines plus tard, grandissent sous le regard parfois attentif, parfois critique, des médias et des réseaux sociaux. Kylie Jenner, qui a souvent évoqué les défis de la maternité, notamment la dépression postpartum après chaque grossesse, s'efforce de préserver un équilibre entre sa carrière florissante, son exposition médiatique massive et sa vie de famille.

Elle partage donc des moments sélectionnés avec ses enfants, consciente des pressions que peut engendrer une surexposition publique. Depuis 2023, la vie sentimentale de Kylie Jenner est marquée par sa relation avec l'acteur Timothée Chalamet. Leur histoire d'amour, qui a commencé au printemps de cette année-là, a été officialisée lors d'un événement public où ils sont apparus très proches, échangeant des gestes affectueux sous les yeux des photographes.

Le couple, qui fréquente régulièrement les mêmes cercles celebrity, notamment lors de galas comme les Golden Globes, semble solide et a même reçu l'approbation de Caitlyn Jenner, le parent de Kylie. Timothée Chalamet, sans être le père des enfants de Kylie, occupe une place dans leur vie, bien que la star reste très discrète sur les détails de cette intégration. La priorité reste la protection de Stormi et Aire, et toute apparition publique avec le compagnon est soigneusement gérée.

Concernant l'avenir, Kylie Jenner n'a jamais caché son désir d'avoir d'autres enfants. Elle a déclaré dans des interviews qu'elle n'écartait pas l'idée d'agrandir sa famille, bien qu'aucun projet concret n'ait été annoncé avec Timothée Chalamet. Parallèlement, ses ambitions professionnelles se diversifient : après avoir conquis le marché de la cosmétique, elle s'intéresse de plus en plus au cinéma, où elle a déjà fait quelques apparitions et souhaite poursuivre cette aventure artistique.

Cette évolution montre sa volonté de sortir de l'image de simple influenceuse pour s'affirmer comme une artiste et une femme d'affaires accomplie, tout en naviguant avec précaution entre les exigences de sa vie privée et les impératifs de sa notoriété mondiale





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