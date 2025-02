Kylian Mbappé : Un Pactole Sportif et Investissement Prudent

Cet article explore l'énorme fortune de Kylian Mbappé, en détailant ses revenus sportifs et ses investissements avisés.

Le mardi soir, Kylian Mbappé a marqué un but lors de la victoire du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions. Cette réalisation est la 24e de l'attaquant français cette saison, en seulement 36 matchs. Après un début d'année un peu difficile, Mbappé a retrouvé son rythme et s'est imposé comme une arme redoutable dans l'attaque madrilène.

Cette performance, qui justifie sans aucun doute sa rémunération actuelle, a conduit le Real Madrid à ne pas débourser de transfert pour l'acquisition de l'international français. En effet, si Mbappé a accepté une baisse importante de son salaire par rapport à son passage au PSG (où il touchait plus de 78 millions d'euros bruts), il a bénéficié d'une prime à la signature colossale d'environ 145 millions d'euros, répartie sur cinq ans, selon le Mirror. Son salaire actuel en Espagne avoisine les 15 millions d'euros, le plaçant au-dessus de ses coéquipiers vedettes, comme Jude Bellingham et Vinicius Jr. Cependant, chaque année, il toucherait un total supérieur à 87 millions d'euros.Cette somme importante est due à plusieurs facteurs, notamment son salaire, diverses clauses liées à son contrat, le merchandising, ses droits à l'image et ses revenus publicitaires estimés à près de 20 millions d'euros. Mbappé possède des contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses comme Nike, Hublot, Oakley, Accor et Sorare. En plus de ses revenus sportifs considérables, Kylian Mbappé est décrit par le Mirror comme un investisseur avisé. Par l'intermédiaire de sa société d'investissement Interconnected Ventures, il détient 80% du Stade Malherbe de Caen (actuellement en difficulté en Ligue 2). Il est également propriétaire de la société de médias Zebra Valley et possède une participation de 10% dans la marque d'électronique haut de gamme Loewe.Kylian Mbappé est un modèle d'excellence sur le terrain mais aussi hors de celui-ci. Depuis 2020, il soutient les jeunes à travers son association «Inspired by Kylian Mbappé (IBKM)». Il est également en conflit ouvert avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois pour récupérer 55 millions d'euros de salaires et primes impayés à son ancien joueur.





