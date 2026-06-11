Kylian Mbappé témoigne de la mutation de Didier Deschamps à l'aube du Mondial 2026

Dans un entretien exclusif, le capitaine des Bleus revient sur l'évolution managériale de Didier Deschamps et son ambition de lui offrir un titre mondial pour clore son cycle avec l'équipe de France.

À l'approche de la Coupe du monde 2026, l'ambiance est à la fois électrique et nostalgique au sein du camp de base de l'équipe de France, installé à Boston.

C'est dans ce contexte de haute pression que Kylian Mbappé, le capitaine et leader incontesté des Bleus, a accordé un entretien exclusif à la chaîne M6. Ce moment de confidence intervient juste avant le coup d'envoi du premier match contre le Sénégal, prévu pour le mardi 16 juin.

À travers cet échange, le joueur du Real Madrid a souhaité mettre en lumière la relation privilégiée qu'il entretient avec Didier Deschamps, l'homme qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale il y a maintenant neuf ans. Pour Mbappé, ce tournoi représente bien plus qu'une simple compétition sportive, car il marque l'aboutissement du cycle de Deschamps à la tête de la sélection nationale après quatorze années de services exemplaires et de succès retentissants.

Le point central de l'intervention de Mbappé réside dans l'analyse de la mutation profonde du sélectionneur. L'attaquant souligne avec étonnement que Didier Deschamps a beaucoup changé au fil des ans, devenant nettement plus souple dans sa gestion humaine et technique. Le capitaine se souvient avec humour de l'époque où DD était connu pour fermer le robinet, imposant une discipline rigide et une autorité sans faille.

Cependant, il admire aujourd'hui la capacité du coach à se réinventer pour rester en phase avec l'époque. Selon lui, Deschamps a su comprendre que les codes avaient évolué avec l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs. Cette jeunesse, représentée par des talents comme Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Michael Olise, possède une vision différente du football et de la vie en général. Le sélectionneur aurait ainsi su adapter sa communication et sa pédagogie sans pour autant trahir sa philosophie fondamentale.

Cette agilité mentale est, selon Mbappé, la preuve de la grande qualité du technicien, qui refuse d'être dépassé par les mutations sociétales et sportives. L'enjeu est désormais clair pour le groupe tricolore : offrir à Didier Deschamps un départ mémorable. Mbappé exprime avec force son envie de rendre hommage au sélectionneur en remportant le trophée mondial, affirmant que c'est la meilleure façon de célébrer un homme qui aime avant tout gagner.

Le capitaine, qui a lui-même des ambitions personnelles liées aux records de buts d'Olivier Giroud avec la France ou de Miroslav Klose dans les phases finales mondiales, voit en ce titre le cadeau ultime pour clore un chapitre historique. Avec une pointe d'ironie, il a également évoqué les rumeurs liant Deschamps à d'autres nations, notamment l'Italie, déclarant avec humour que le sélectionneur appartient aux Français et qu'il serait regrettable de le voir diriger une autre équipe.

Alors que les débats font rage sur la stratégie tactique, notamment sur la possibilité de jouer avec quatre attaquants, l'unité du groupe semble scellée autour de l'objectif commun de couronner le règne de Deschamps par un dernier sacre éclatant sur le sol nord-américain





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