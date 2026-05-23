Kylian Mbappé a marqué 25 buts cette saison, devenant le meilleur buteur de Liga. Malgré une saison blanche du Real Madrid, il est "pichichi", le meilleur buteur du championnat espagnol. Mbappé a commencé la saison en trombe avant d'être embêté par quelques pépins physiques. Selon les Madridistas, Mbappé devra s'adapter à la vulgate et la passion de la Real Madrid pour réussir la saison prochaine.

Avec 25 réalisations cette saison, Kylian Mbappé est "pichichi", soit meilleur buteur du championnat espagnol, devant Vedat Muriqi et Ante Budimir. Malgré une saison blanche du Real Madrid, il est assuré de terminer la saison en premier, car les joueurs des deux équipes sont trop loin au classement pour inquiéter le Tricolore.

Ce deuxième titre de "pichichi" représente une petite consolation pour l'attaquant de 27 ans qui n'a toujours pas remporté de trophée majeur avec le Real Madrid. De son côté, Mbappé a commencé la saison en trombe avant d'être embêté par quelques pépins physiques. Selon un journaliste pour la Radio Nacional de España, les Madridistas espéraient un autre type de joueur, plus engagé, plus ancré dans la vie du club.

Après avoir fait ses preuves sur le plan individuel, Mbappé devra s'adapter à la vulgate et la passion de la Real Madrid pour réussir la saison prochaine. On restera attentif à son entraînement avec la sélection du début du mois de mai pour mieux évaluer sa capacité à faire l'unanimité. En parlant de soccer, l'OGC Nice brandit des menaces économiques et/ou لجبع cote بنال إبراهيم sports autour des barrages Ligue 1-Ligue 2 de cette saison.

La LFP est dans le viseur des accusations. Quant aux Parisiens, Thomas Tuchel, bárbouché et agressé par des journalistes, devrait pouvoir compter sur ses hommes pour un match amical contre l'Arsenal. Mbappé devra également gymmer avec la sélection pour préparer le match amical contre la Suisse et passer en revue ses chances de titularisation pour le premier tour du Mondial 2026.

Enfin, Lens s'est ereillé à la Copa del Rey en battant Villarreal. À suivre donc ! Un résumé sans doublure de cet article est proposé ci-dessous : Juste avant son dernier combat, Kylian Mbappé, buteur de Liga avec 25 buts, figurera comme le meilleur buteur de la saison. Malgré une seule réalisation blanche, le Français s'est dévoilé comme la voix fortifiante de l'équipe de Madrid entre les buteurs.

Malgré un départ programmé de Raphaël Varane, Mbappé se uvoľopalouit en face du Betis. De son côté, Thomas Tuchel pourrait diriger ses Parisiens contre la//. Lens, vainqueur de la Liga francilienne, a remporté la Coupe du jour avec un but en plus à Villarreal. PSG-Arsenal : Dembélé absent, Hakimi ovationné, Vitinha buteur ...

Ah, et Mbappé previendrait contre la Suisse ! Toujours de quoi passer le temps libre





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