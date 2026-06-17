Kylian Mbappé, the French footballer, scored a historic hat-trick against Algeria in the 2022 World Cup, surpassing Miroslav Klose's record for most goals in the tournament's history. He also became the top scorer for France in the World Cup, surpassing Just Fontaine's record. Additionally, he scored his 58th goal for France, surpassing Olivier Giroud's record. Mbappé's performance was praised by the French team and the public, with his goal-scoring ability being recognized as a key factor in France's victory.

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé , célèbre un but lors du match contre le Sénégal, aux Etats-Unis, le 16 juin 2026. S'abonner permet de commenter les articles.

Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. Ouf ! On a serré les fesses toute la première mi-temps, mais la France a fini par tenir son rang en battant 3-1 le Sénégal. Une victoire aussitôt.

Sur le terrain, Kylian Mbappé a ouvert le score, puis mis un splendide troisième but pour mettre la famille tricolore définitivement à l'abri. On a beau le critiquer (oui, oui, on vous a entendu), l'attaquant du Real Madrid est bien parti pour nous faire un Mondial de folie ! a une nouvelle fois prouvé dans la nuit qu'il était bel et bien un génie du football.

Avec son triplé planté contre l'Algérie, l'Argentin a rejoint l'Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Et pendant ce temps, l'Equipe de France Une magnifique victoire 3-1 qui a tardé à se concrétiser mais qui fait bien plaisir – ainsi qu'aux près de 14 millions de téléspectateurs sur M6. Ce match a eu des airs de revanche pour Kylian Mbappé.

Car il était loin de faire l'unanimité : en deçà sportivement durant la préparation, une attitude parfois jugée hautaine (Auteur d'un doublé, l'attaquant de 27 ans a finalement répondu présent sur l'horrible pelouse du MetLife Stadium – dire que c'est dans ce stade qu'aura lieu la finale… Si on fait un point statistique, Kylian Mbappé a marqué ses 57ᵉ et 58ᵉ buts en Bleu, battant ainsi le record de bus inscrits en équipe de France détenu par Olivier Giroud. ).

Avec 14 buts en trois Coupes du Monde, 'Kiki' est également devenu le meilleur buteur français dans cette compétition, devançant Just Fontaine (13 buts en un Mondial ! ). Encore deux buts et il sera au niveau de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mbappé signe un chef-d'œuvre de 25 mètres et redonne deux buts d'avance aux Bleus ⚽️ Le capitaine entre dans l'histoire : 58 buts, seul meilleur buteur des Bleus.

Le député LFI Carlos Martens Bilongo, mais le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Ousmane Sonko, a déclaré donner sadu match contre la France. Cette phrase qui fait référence à l'origine africaine de plusieurs joueurs de l'équipe tricolore a immédiatement été reprise par l'extrême droite et ses relais médiatiques (l'empire Bolloré, tout ça, tout ça).

Le commentateur argentin de la chaîne DirecTV, Pablo Giralt, est aussi allé de sa remarque raciste, déclarant que le match entre la France et le Sénégal estQuand le Canada dit non, c'est non. La justice du pays coorganisateur du Mondial a confirmé le refus d'entrée sur son territoire du joueur ghanéen Thomas Partey. Le milieu de terrain – qui a plaidé non coupable – est accusé de viols et d'agression sexuelle par quatre femmes.

Passé par le club londonien d'Arsenal entre 2020 et 2025, il sera jugé au Royaume-Uni en 2027. L'équipe du Ghana devra donc se passer de lui lors de son premier match, ce mercredi soir à Toronto, contre celle du Panama. Le second match aura lieu aux Etats-Unis où les règles d'immigration varient : Donald Trump sera-t-il aussi strict qu'il ne l'est injustement avec les supporters de plusieurs pays africains ?

Serviteur gênant de son altesse Trump et de tout un tas de régimes autoritaires avant lui, le président de la Fifa estime que l'instance internationale. Sans surprise, elle n'est pas non plus un modèle d'écologie : le Suisse utilise un jet privé pour assister à deux matchs du Mondial par jour. Des voyages normalement réservés aux chefs d'État et aux dignitaires internationaux, pris en charge par les comités hôtes.

Le journal américain rappelle ironiquement que la Fifa indique dans sa stratégie qu'elle souhaiteCoupe du Monde de Foot : 10 choses à savoir sur l'équipe d'Iran qui a fait son entrée dans la compétition. Trump préfère le MMA, Curaçao dans l'histoire, l'espagnol autorisé par la Fifa : le bulletin de la Coupe du Monde de Trump. Supporters recalés, 'pauses fraîcheurs' infernales et 'casse-tête' sécuritaire : le bulletin de la Coupe du Monde de Trump.

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