Kylian Mbappé s'exprime sur le Sénégal et la Coupe du monde 2026

L'équipe de France débute sa Coupe du monde 2026 contre le Sénégal mardi 16 juin et Kylian Mbappé a décidé de lâcher les chevaux, même en interview, quitte à raviver de vieilles polémiques. Il a affirmé que le match est une grande occasion pour l'équipe de France de commencer la Coupe du monde de manière positive et de dissiper les premiers doutes. Mbappé a également révélé que quatre ou cinq joueurs indispensables de l'entraîneur Didier Deschamps quitteront l'équipe.

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé , s'est exprimé sur le Sénégal , le futur adversaire des Bleus, dans une interview accordée à M6. Il a remis un peu d'huile sur le feu de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en déclarant que le match est à 21h en France et que les enfants ne seront pas couchés.

Il a également affirmé que le match est une grande occasion pour l'équipe de France de commencer la Coupe du monde de manière positive et de dissiper les premiers doutes. Mbappé a également révélé que quatre ou cinq joueurs indispensables de l'entraîneur Didier Deschamps quitteront l'équipe.

Dans la même interview, Mbappé a parlé de son favori de la dernière finale de la Ligue des champions, le PSG, et a affirmé que l'équipe de France a une histoire avec le Sénégal qui fera de ce match quelque chose de plus pimenté. Enfin, Mbappé a martelé son désir de revenir avec la Coupe du monde le 20 juillet et a signé au marqueur indélébile en déclarant qu'il sera le premier sur les Champs si l'équipe de France remporte le titre.





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