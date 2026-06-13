Kylian Mbappé promet une célébration musicale inédite contre le Sénégal

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a annoncé qu'il célébrerait un but lors du match contre le Sénégal par une référence à son passé de musicien, ayant pratiqué la flûte dans sa jeunesse.

Kylian Mbappé , capitaine de l'équipe de France, se prépare à donner le coup d'envoi de sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal . Dans une interview accordée à James Corden depuis les États-Unis, l'attaquant du Real Madrid a révélé son intention de célébrer un éventuel but par une référence à son passé de musicien.

Il a expliqué que ses parents l'avaient encouragé à explorer diverses activités pour élargir son esprit, et qu'il avait ainsi pratiqué la flûte pendant un ou deux ans. Bien qu'il ait tenté récemment de rejouer de l'instrument sans grand succès, il a promis une célébration spéciale inspirée de cette expérience si il trouve le chemin des filets lors de ce premier match.

Mbappé, qui n'avait pas marqué lors de la rencontre inaugurale de 2018 contre l'Australie mais était devenu buteur et passeur contre le Sénégal quatre ans plus tard, est à quatre buts d'égaler le record de réalisations en Coupe du monde. Sa détermination à se montrer décisif dès l'entame de la compétition est palpable, tout comme son désir de créer une célébration inédite pour marquer l'événement. Les Bleus pourront compter sur leur leader pour lancer idéalement leur campagne mondiale





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