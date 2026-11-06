Kylian Mbappé : le dialogue reprend entre la Liga et la télévision chinoise CCTV

CCTV avait suspendu les matchs de la Liga après une vidéo de Kylian Mbappé sur Mao Zedong. Le dialogue reprend, mais le pardon reste lointain.

La Liga, le championnat espagnol de football, traverse une crise diplomatique avec son diffuseur chinois. Le conflit est né d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, dans laquelle il se moquait d'un mème de lui-même transformé en Mao Zedong. Le président de La Liga, Javier Tebas, s'est exprimé publiquement sur cette affaire.

La polémique a rapidement pris une dimension internationale. Le diffuseur chinois CCTV, acronyme de China Central Television, a réagi en condamnant l'attitude de l'attaquant français et en annonçant l'arrêt de la diffusion des matchs auxquels le joueur prend part.

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Une vidéo à l'origine de la suspension des matchs

La suspension de CCTV découle directement de la capsule vidéo diffusée par Kylian Mbappé, qui qualifiait l'ancien président chinois Mao Zedong de 'dictateur chinois'. Ce contenu a suffi à déclencher une réaction officielle du diffuseur, qui a privé les téléspectateurs chinois de la retransmission des rencontres impliquant le joueur.

Le retrait de ces matchs touche directement le public chinois qui suivait le Real Madrid et la Liga à travers cette chaîne. Pour le championnat espagnol, la mesure représente un risque commercial immédiat, car la diffusion sur le marché chinois compte parmi ses relations économiques les plus importantes.

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Des excuses refusées par le diffuseur chinois

Les excuses de la Liga, du Real Madrid et de Kylian Mbappé n'ont pas suffi à apaiser CCTV. Les trois parties avaient publiquement présenté leurs plus plates excuses, mais la chaîne chinoise les a refusées et a exigé davantage de sincérité de leur part.

Cette exigence place les acteurs espagnols et le joueur face à une situation délicate, car le diffuseur ne considère pas la simple communication comme une réparation suffisante. Javier Tebas, qui dirige La Liga, a pour sa part dû gérer les conséquences économiques de cette crise tout en défendant l'image de son championnat.

Un apaisement fragile et des enjeux financiers

Le dialogue entre La Liga et CCTV a repris après plusieurs échanges, selon les informations rapportées par un diplomate. Ce retour à la discussion constitue un premier signe d'apaisement entre les deux parties.

Le diplomate a toutefois précisé que la Chine aura besoin de temps avant d'envisager un véritable pardon. Pour La Liga, le marché audiovisuel chinois représente des centaines de millions d'euros, ce qui explique la portée de ce premier pas. La réconciliation définitive semble, en revanche, encore lointaine, et la suite de la relation dépendra de la sincérité que le diffuseur jugera suffisante.