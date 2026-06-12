Kylian Mbappé explique pourquoi il a soutenu le PSG en finale de la Ligue des champions

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a expliqué sur M6 pourquoi il a soutenu son ancien club, le PSG, lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Il espérait voir le plus de ses coéquipiers en sélection arriver avec le sourire avant la Coupe du monde, dans laquelle les Bleus entrent en lice mardi 16 juin contre le Sénégal. Il y avait tout simplement plus de joueurs de l'équipe de France chez les Rouge et Bleu qu'en face, où seul le défenseur William Saliba évolue. Mbappé a également parlé de l'importance de la gestion mentale lors d'une Coupe du monde et de son rôle de leader au sein du vestiaire bleu.

Kylian Mbappé a expliqué sur M6 pourquoi il a soutenu son ancien club, le PSG , lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal.

Le capitaine de l'équipe de France espérait voir le plus de ses coéquipiers en sélection arriver avec le sourire avant la Coupe du monde, dans laquelle les Bleus entrent en lice mardi 16 juin contre le Sénégal. La raison ? Il y avait tout simplement plus de joueurs de l'équipe de France chez les Rouge et Bleu qu'en face, où seul le défenseur William Saliba évolue.

'Ils étaient cinq. C'est plus facile d'en consoler un que d'en consoler cinq ! Pour la Coupe du Monde, c'est mieux d'en remettre un à l'endroit que cinq. Donc, on était pour le PSG', explique-t-il.

'Dans notre intérêt, il fallait que le PSG gagne pour qu'on n'ait pas à faire les psychologues avec trop de joueurs', dit-il avec le sourire. 'C'est super, sont dans un super élan. Donc, c'est plus facile de les incorporer. On a pris soin de William aussi parce que c'est toujours dur de perdre une finale, mais il est dans le bon état d'esprit.

Le groupe vit bien, le groupe est très heureux et déjà concentré sur ce qui nous attend parce que c'est l'événement planétaire', ajoute-t-il. Pour sa troisième Coupe du monde, le Madrilène connaît l'importance de la gestion mentale après ses campagnes de 2018 et 2022 : 'J'ai déjà eu des moments où, socialement, j'étais carrément incompatible parce que tu restes enfermé 60 jours. Mais si c'était facile, tout le monde jouerait une Coupe du monde... Pour faire l'histoire, il faut souffrir'





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kylian Mbappé PSG Ligue Des Champions Coupe Du Monde Equipe De France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kylian Mbappé et les Bleus accueillis en superstars à BostonLes hommes de Didier Deschamps sont arrivés à leur hôtel du centre-ville avec des centaines de supporters venus les accueillir en héros. Les Bleus bénéficient d'une notoriété impressionnante aux États-Unis. L'attaquant vedette, porteur du brassard, va avoir un rôle crucial à jouer dans le parcours de la France. Les vice-champions du monde ont été surpris d'entendre *La Foule* d'Édith Piaf, un parfait clin d'œil à la culture française et illustrant comme il se doit la scène que vivaient les hommes de Didier Deschamps.

Read more »

Kylian Mbappé s'exprime pour la première fois depuis l'arrivée des Bleus aux États-UnisLe capitaine de l'équipe de France accordera une interview exclusive ce jeudi soir alors que les Tricolores se préparent pour leur premier match contre le Sénégal.

Read more »

Kylian Mbappé témoigne de la mutation de Didier Deschamps à l'aube du Mondial 2026Dans un entretien exclusif, le capitaine des Bleus revient sur l'évolution managériale de Didier Deschamps et son ambition de lui offrir un titre mondial pour clore son cycle avec l'équipe de France.

Read more »

Kylian Mbappé s'exprime sur le Sénégal et la Coupe du monde 2026L'équipe de France débute sa Coupe du monde 2026 contre le Sénégal mardi 16 juin et Kylian Mbappé a décidé de lâcher les chevaux, même en interview, quitte à raviver de vieilles polémiques. Il a affirmé que le match est une grande occasion pour l'équipe de France de commencer la Coupe du monde de manière positive et de dissiper les premiers doutes. Mbappé a également révélé que quatre ou cinq joueurs indispensables de l'entraîneur Didier Deschamps quitteront l'équipe.

Read more »