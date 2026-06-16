Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, entame sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Il a pour objectif de battre plusieurs records, notamment celui de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.

Kylian Mbappé entame sa Coupe du monde 2026 en tant que capitaine de l'équipe de France face au Sénégal . En mission pour battre plusieurs records, l'objectif de la troisième étoile démarre ce mardi soir.

L'équipe de France, finaliste malheureuse il y a quatre ans, peut s'offrir plusieurs records. Au delà du fait qu'aucun joueur français n'a remporté deux Coupes du monde en tant que joueur, il peut espérer disputer une troisième finale mondiale... en trois participations. Seul le Brésilien Cafu a connu ça pour l'instant. S'il termine meilleur buteur de la compétition, comme en 2022, il deviendra le seul à l'avoir fait à deux reprises.

Kylian Mbappé peut aussi espérer battre le record de buts en Coupe du monde pour l'instant détenu par l'Allemand Miroslav Klose (16 buts). En 14 matchs, le Français en est déjà à 12 réalisations. Il sera en revanche difficile d'aller chercher le record de Just Fontaine et ses 13 réalisations en une seule édition. Du côté du Panthéon français, Kylian Mbappé est tout proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Il est pour l'instant deuxième du classement avec 56 buts, soit un de moins que l'actuel recordman, Just Fontaine





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