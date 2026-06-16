Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre le Sénégal mardi soir, lui permettant de doubler Olivier Giroud et de devenir le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Kylian Mbappé continue d'enchaîner les records avec l'équipe de France. Après son doublé contre le Sénégal mardi soir, il a doublé Olivier Giroud et est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Ses coéquipiers et les supporters français sont impressionnés par ses performances. Ils sont convaincus que Mbappé est un joueur important pour l'équipe et qu'il continuera à marquer des buts. Le prochain match de l'équipe de France aura lieu lundi soir contre l'Irak. Les joueurs sont prêts à relever le défi et à continuer à faire preuve de leur talent.

Avec Mbappé à la tête, l'équipe de France est prête à faire des miracles et à remporter la Coupe du monde 2026





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