Kvaratskhelia pr\u00eat pour son d\u00e9but en Ligue des champions avec le PSG

Khvicha Kvaratskhelia est attendu dans l'équipe type du PSG pour le match contre Brest en Ligue des champions.

Après avoir attendu avec impatience ses succès contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4), Khvicha Kvaratskhelia pourra enfin jouer ses premières minutes avec le PSG en Ligue des champions. Sauf blessure de dernière minute, l'ailier géorgien devrait débuter le barrage aller contre Brest ce mardi sur la pelouse du stade de Roudourou (Guingamp).

Auteur de son premier but avec le club francilien en Ligue 1 vendredi face à Monaco (4-1), Kvara tentera d'en faire autant face aux protégés d'Eric Roy et devrait pour y parvenir être aligné avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. \Si les trois talents offensifs risquent bien d'être amenés à permuter pendant la rencontre, 'Dembouz' évoluera encore dans l'axe en faux neuf. Pour le reste, Luis Enrique devrait faire dans le classique. Avec la confirmation du forfait de Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué serait préféré à Fabian Ruiz pour accompagner les deux milieux portugais Vitinha et Joao Neves. En défense, les deux latéraux fraîchement prolongés vont débuter: Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Sans surprise, la charnière Marquinhos-Pacho devrait être confirmée devant Gianluigi Donnarumma. Le capitaine brésilien va ainsi fêter sa centième apparition en Ligue des champions avec le PSG.





