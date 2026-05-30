Kvaratskhelia, l'artiste du geste décisif en Ligue des champions

Khvitcha Kvaratskhelia est le meilleur buteur et co-meilleur passeur du PSG en Ligue des champions cette saison. Analyse de sa créativité exceptionnelle dans les derniers gestes, de son dribble à sa finition, et de son impact décisif lors des grandes affiches.

Khvitcha Kvaratskhelia est sans doute l'attaquant le plus créatif du PSG cette saison en Ligue des champions. Avec 10 buts et 6 passes décisives, il est le meilleur buteur et co-meilleur passeur du club parisien dans la compétition.

Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à innover dans les derniers gestes, que ce soit pour dribbler, passer ou finir. Son volume de jeu est impressionnant : il tire 4,19 fois par match, tente 5 dribbles avec un taux de réussite de 50%, et touche 70 ballons par rencontre. Ces chiffres le placent parmi les meilleurs ailiers d'Europe, aux côtés de Michael Olise, Désiré Doué ou Lamine Yamal.

Kvaratskhelia est le volcan majeur du PSG en phase finale : il a été décisif 9 fois depuis les huitièmes (6 buts, 3 passes décisives). Sa technique s'adapte en temps réel : il fixe large, attaque la profondeur, et joue avec l'orientation du corps de ses adversaires pour les prendre à contre-courant. Sa spéciale, c'est le geste de rentrer sur son pied droit après être parti côté gauche.

Il part souvent à l'arrêt, attire son défenseur, puis accélère dans les petits espaces. Sa fréquence de touches de balle lui permet de pousser le ballon vers la droite pour éviter une jambe tendue, puis de le ramener pour armer immédiatement. Comme Olise, il n'a besoin que de peu d'espace pour donner de la puissance à ses frappes. Il a automatisé ce mouvement pour n'avoir aucune touche inutile et empêcher l'adversaire de s'organiser.

L'image finale est souvent la même : pied gauche ancré au sol, pied droit en coup de fouet, la pointe légèrement ramenée vers l'intérieur, finissant dans une posture de flamant rose. Kvaratskhelia a démontré cette capacité sur plusieurs buts clés. En huitièmes de finale aller contre Chelsea (5-2), il a contourné Malo Gusto et Reece James avant d'armer du pied droit avec un équilibre parfait, ballon dans le côté opposé.

Contre le Bayern Munich en demi-finale aller (5-4), il a égalisé en partant de la gauche, repiquant vers le centre et frappant du pied gauche avec puissance. Il sait aussi mentir et nager à contre-courant, comme contre Aston Villa la saison passée ou au retour face au Bayern à Munich. Il utilise les décélérations des défenseurs, leurs feintes d'appel, et joue de ses bras pour résister dans les duels. Il vient aussi dans les zones axiales pour combiner.

Et tout cela sans jamais négliger son investissement défensif. Un entraîneur adverse a dit de lui : 'Il est exceptionnel car il a la capacité de dribbler, de se protéger, d'aller dans tous les sens... Défendre contre lui doit être vraiment très compliqué.

' Kvaratskhelia est bien l'artiste qui peut faire basculer une rencontre sur un geste de génie





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