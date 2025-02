Krousty Sabaïdi s'installe à Agen

La franchise bordelaise Krousty Sabaïdi s'est installée à Agen, au 8 boulevard de la République. Ce projet est mené par un groupe d’amis du sud-ouest désireux d’implanter la marque en Nouvelle-Aquitaine et au-delà.

Depuis le samedi 8 février, la franchise bordelaise Krousty Sabaïdi s’est installée à Agen , au 8 boulevard de la République. Ce projet est mené par un groupe d’amis du sud-ouest désireux d’implanter la marque en Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Jérémie Dupuy, responsable du développement, explique : « On a regardé les villes porteuses en termes de développement autour de Bordeaux. Agen était celle avec le plus de potentiel de développement.

» Originaire du port de la Lune, il s’est associé à Xavier Mace (travaux) et Oussama Abbou (administration), tous deux néogirondins, ainsi qu’à Arnaud Masachs (exploitation), qui vient de Toulouse. Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 23 h, ce premier restaurant dans le Lot-et-Garonne (et les départements environnants, à l’exception de la Gironde) a été choisi par Krousty Sabaïdi en raison « de son attractivité et son potentiel économique. » Jérémie Dupuy souligne : « Ici, on a senti le soutien de la mairie et Agen cochait toutes les cases. » Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 23 h sans interruption, l’objectif est « de toucher aussi les personnes qui travaillent en décalé », indique Arnaud Masachs. Les locaux peuvent accueillir 50 couverts avec environ 150 clients par jour depuis le 8 février. Un élargissement d’une quinzaine de places dans une cour intérieure est prévu cet été. La carte est évidemment composée du krousty, leur spécialité à base de riz accompagné de poulet mariné frit et de sauce. Des plats woks, des spécialités asiatiques (nems, gyoza, tenders) mais aussi des burgers à pain blanc sont également proposés.





