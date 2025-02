Kosipo Conseil : Deux compétences clés pour accompagner les entreprises

Kosipo Conseil, une nouvelle entreprise spécialisée dans le recrutement et la recherche de financement, a ouvert ses portes à Agen. Fondée par Rémi Gilbert, l'entreprise propose des solutions sur-mesure aux entreprises souhaitant trouver les talents adéquats et les financements nécessaires à leur développement.

Kosipo Conseil a ouvert ses portes en septembre 2024 au sein de la pépinière d'entreprises La Serre, au Technopôle Agen Garonne. Le bâtiment, conçu par l'architecte Jean Nouvel , accueille une équipe de quatre personnes dirigée par Rémi Gilbert, un entrepreneur expérimenté. Kosipo Conseil se distingue par son approche unique, alliant la recherche de talents et la recherche de financement.

Rémi Gilbert, fondateur de l'entreprise, explique : « Nous sommes chasseurs de têtes en matière de recrutement et de financement. Le recrutement est stratégique, tout comme les finances qui impactent considérablement le développement des projets futurs. Une erreur de casting peut coûter cher. Nous effectuons du recrutement sur-mesure avec un suivi personnalisé. Il y a un véritable accompagnement. » Son parcours entrepreneurial, marqué par la création de Comerso avec Pierre-Yves Pasquier en 2013 et des micro-crèches Les Dégourdis, lui a permis de recruter une centaine de personnes. Kosipo souhaite aider les entreprises à faire le bon choix en matière de recrutement, en proposant des solutions gagnant-gagnant pour les employés et les employeurs.Le deuxième volet de Kosipo, la recherche de financement, permet aux entreprises de lever des fonds. Rémi Gilbert précise : « Nous effectuons de nombreuses démarches en fonction des projets. Il existe de nombreuses subventions auprès de la Région, de l'Europe. Il y a aussi le mécénat, les investisseurs privés... » Kosipo collabore avec des entreprises locales et régionales, ainsi qu'avec des entreprises du secteur industriel, numérique et soucieuses du développement durable. L'entreprise envisage de s'étendre et a mis une option sur un second bureau. Le bâtiment, implanté au cœur d'un écosystème responsable, est conçu avec des solutions énergétiques durables





