Korean Air est la meilleure compagnie aérienne mondiale en 2025 selon Airline Ratings

Le classement annuel d'Airline Ratings a dévoilé son palmarès 2025, qui place Korean Air en tête. La compagnie aérienne sud-coréenne se distingue par son confort et ses services de haute qualité.

Voler en toute sécurité et avec le plus grand confort est l'objectif du classement annuel d' Airline Ratings , qui guide les voyageurs depuis 2013 pour choisir les meilleures compagnies aériennes. Le 8 février, il a dévoilé son palmarès 2025.

Grâce à des analyses d'experts, l'agence spécialisée évalue les transporteurs aériens selon 12 critères, notamment le niveau de sécurité, les avis des passagers, la qualité des services à bord et au sol, ainsi que les initiatives pour réduire l'empreinte carbone. Cette année encore, les meilleures compagnies aériennes se situent en Asie et dans le Pacifique, tandis que l'Europe peine à rivaliser. Voici la liste du top 10. Korean Air, la compagnie nationale de Corée du Sud, prend la tête du classement, devançant Qatar Airways, qui l'avait précédée l'année précédente. Air New Zealand complète le podium. Un de ses principaux atouts ? Le confort. Ses sièges en classe économique sont parmi les plus spacieux du marché, à l'égal de ceux de Japan Airlines. Contrairement à de nombreuses compagnies qui ont ajouté une dixième place par rangée sur leurs Boeing 777, Korean Air a choisi de ne pas suivre cette tendance et de préserver un espace plus important à bord pour les passagers. La suite du classement est largement dominée par les transporteurs asiatiques et du Moyen-Orient. Outre Korean Air, on trouve Cathay Pacific, Singapore Airlines et Japan Airlines parmi les meilleures. Emirates, Qantas, Etihad et Turkish Airlines complètent la liste des compagnies les plus performantes.Air France revient dans le classement 2025, à la 21e position, après avoir disparu du Top 25 en 2024. La compagnie aérienne nationale française est devancée par Air Caraïbes, classée 16e. Dans un communiqué publié en même temps que l'étude, Airline Ratings rappelle que le classement repose sur des critères objectifs et non sur un «concours de popularité». Dans la catégorie low-cost, AirAsia conserve sa première place, suivie de Jetstar, AirBaltic, HK Express et EasyJet. Airline Ratings introduit également cette année une nouvelle distinction pour les compagnies hybrides, qui offrent un compromis entre les services des transporteurs traditionnels et les tarifs des compagnies à bas coût. JetBlue arrive en tête de cette liste, suivi de WestJet, Virgin Australia, Delta Airlines et United.





