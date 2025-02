Kontrol Eksikliği: Özel Okullar Hakkında Yeni Bir Tartışma

Özel okulların kontrolü ve finansmanı hakkındaki tartışmalar, Fransa'da tekrar gündeme geldi. Özel okullar, devlet tarafından kısmen finanse edilse de, önemli bir otonomiye sahip. Son zamanlarda ortaya çıkan şikayetler, bu otonominin potansiyel risklerini gözler önüne seriyor.

La polémique refuse de s'éteindre. Alors que le procureur de Pau enquête sur plus d'une centaine de plaintes pour agression sexuelle, viol ou violences physiques au sein de l'établissement privé Notre-Dame de Bétharram, cette affaire relançait le débat sur le contrôle des collèges et lycées privés. Ces institutions, bien que financées en partie par l'État, jouissent d'une autonomie importante.

Le débat sur l'enseignement privé en France est ancien et remonte à 1806, lorsque Napoléon Ier établit le monopole étatique sur l'éducation avec la création de l'Université impériale. En 1959, la loi Debré instaure des contrats entre l'État et les établissements privés, permettant à ces derniers de recevoir des financements publics tout en conservant leur caractère propre. Cette contractualisation vise à intégrer les écoles privées dans le service public de l'éducation, tout en respectant la liberté d'enseignement. Cependant, cette cohabitation n'a pas été exempte de tensions. En 1984, le projet de loi Savary, du nom du ministre de l'Éducation nationale, qui envisageait d'intégrer les établissements privés au sein d'un 'grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale', suscite une vive opposition. Le 24 juin 1984, une manifestation massive à Paris rassemble des centaines de milliers de défenseurs de l'école privée, dont Simone Veil ou Valéry Giscard d'Estaing, conduisant finalement au retrait du projet de loi et à la démission du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy.Depuis, aucun gouvernement n'a osé s'attaquer à l'enseignement privé. Aujourd'hui, ces établissements, au nombre de 7500 selon la Cour des comptes, sont divisés entre les institutions sous contrat et celles hors contrat. Les premières sont tenues de suivre les programmes officiels de l'Éducation nationale et de respecter les principes fondamentaux tels que la neutralité et l'accueil de tous les élèves, sans distinction. En contrepartie, l'État rémunère les enseignants et participe au financement de l'établissement. Les établissements hors contrat en revanche ne bénéficient d'aucun financement de l'État mais n'ont aucune obligation de suivre les programmes officiels. Aujourd'hui, environ 17 % des élèves français sont scolarisés dans l'enseignement privé, dont 97 % dans des établissements sous contrat. Tous les établissements privés, quels qu'ils soient, sont soumis au contrôle de l'État, notamment par le biais d'inspections académiques qui évaluent la qualité de l'enseignement et le respect des programmes. Néanmoins, la gestion interne, comme les ressources humaines ou encore la vie scolaire, reste largement autonome et aux mains des chefs d'établissement. La loi du 15 mars 2004, portant sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires, n'est par exemple pas appliquée au sein des établissements privés, même sous contrat. L'État tente pourtant de multiplier les contrôles sur les établissements pour éviter d'éventuelles dérives. En mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes avait notamment ordonné la fermeture du collège privé Avicenne à Nice, invoquant des 'irrégularités financières'. Décision finalement annulée par la justice, mais l'établissement a depuis perdu sa contractualisation avec l'État. Quelques années plus tôt, c'est le lycée Gerson, à Paris, qui avait été accusé de dérives intégristes et sectaires. Mais ces contrôles symboliques restent bien souvent insuffisants. Dans un rapport rendu en avril 2024, les députés Paul Vannier et Christophe Weissberg mettent en évidence les défaillances dans le contrôle des financements publics accordés aux établissements privés sous contrat. Selon le rapport, 'il faudrait 1500 ans pour contrôler tous les établissements privés. Pourtant, ceux-ci sont obligatoires'. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé demander au rectorat de Bordeaux 'd’avancer ses opérations de contrôle pour disposer d’éléments sur le fonctionnement actuel de cet établissement.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Özel Okullar Kontrol Eğitim Sistemi Finansman Fransa

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lidl'ın Robot Mutfağı Monsieur Cuisine, Soldes'te Özel Fiyat!Lidl, robot mutfağı Monsieur Cuisine'i indiriimli fiyata sunuyor. 600'den fazla önceden yüklenmiş tarif, entegre bir tartı ve haftalık planlama özelliği ile Monsieur Cuisine Smart, en talepkar mutfağlara da cevap veriyor. Üstelik Wi-Fi bağlantısı sayesinde güncelleme ve yeni tarif keşiflerine erişim sunuyor.

Lire la suite »

WhatsApp, Özel Sohbetlerde Etkinlik Oluşturma Özelliğini GeliştiriyorMeta'nın WhatsApp uygulaması, özel sohbetlerde etkinlik oluşturma özelliğini yakında sunmayı planlıyor. Beta sürümünde bu özellik kullanılabilir hale gelerek kullanıcıların randevular planlaması ve hatırlatıcılar oluşturması için yeni bir yol sunuyor.

Lire la suite »

Samsung ve Corning'in Yeni Gorilla Armor 2 Camı ile Galaxy S25 Ultra Daha DayanıklıSamsung, yeni Galaxy S25 Ultra için Corning ile birlikte geliştirdiği Gorilla Armor 2 adlı yeni bir koruma camı sundu. Cam, özel ısı işlemine tabi tutularak daha dayanıklı hale getirildi ve 2.2 metreye kadar düşmelere dayanabiliyor.

Lire la suite »

Samsung ve Google Çocuklar İçin Akıllı Saat ProgramıSamsung ve Google, Galaxy Watch 7 4G'yi çocukların akıllı saat olarak kullanmalarını sağlayacak yeni bir program duyurdular. Program, ebeveyn kontrolü, çocuklara özel uygulamalar ve acil durum iletişimi gibi özellikler sunuyor.

Lire la suite »

Kate ve William'ın Saint-Valentin'deki Romantik HediyesiKate ve William, 14 yıllık evliliklerinin bu özel gününde, sosyal medyada birbirlerine karşı duydukları sevgiyi göstermek için bir fotoğraf paylaştılar. Ormanın içinde çekilmiş bu fotoğrafta, William Kate'in yüzüne öpücük indiriyor ve Kate, gülümseyerek keyfini çıkarıyor.

Lire la suite »

Apple Silicon Mac'lerde Açıkla Başlama Sorunu ÇözüldüBazı Apple Silicon Mac kullanıcıları, cihazlarının açılıp kapanması veya besleme kaynağına bağlandığında otomatik olarak çalışmasını rahatsız edici buluyorlar. macOS Sequoia ile Apple, bu varsayılan davranışı değiştirmek için bir alternatif sunuyor, ancak işlem birkaç teknik adımı gerektirir. Cupertino firması, Terminal uygulamasını kullanarak otomatik başlatmayı engellemeyi içeren bir yöntemi bir destek belgesinde detaylandırdı. Bu gizli özellik, ağırlıklı olarak bilgisayarlarını özelleştirmek isteyen deneyimli kullanıcıları hedefliyor. Tercih edilebilecek komutlar, ekranı açtığında veya güç kaynağına bağlandığında başlatmayı engellemek gibi farklı senaryolara göre değişir. Terminal açıldıktan sonra, belirli kod satırları sistem tercihlerini değiştirmeyi sağlar. Apple ayrıca, hem ekran açıldığında hem de güç kaynağına bağlandığında başlatmayı devre dışı bırakmada yardımcı olan özel komutları da belirtiyor. Sistemi sıfırlamak için sudo nvram -d BootPreference komutu kullanılabilir.

Lire la suite »