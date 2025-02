L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a salué la victoire du PSG face à Brest (3-0) et a notamment mis en avant le réalisme de l'équipe parisienne, menée par un excellent Dembélé.

Antoine Kombouaré , l'entraîneur du FC Nantes, a commenté la victoire du PSG (3-0) contre Brest , soulignant la force collective de l'équipe parisienne et le réalisme de Dembélé .

« Ce match a dû vous rappeler votre début de carrière de joueur, quand les équipes françaises comme Brest se faisaient punir par le réalisme des grands clubs tels que le Paris d'aujourd'hui ? C'est exactement ça, pendant une mi-temps Brest a fait jeu égal, au moins par séquences, mais se fait punir par l'expérience, l'efficacité et le talent adverse. Le score est dur, très dur pour l'équipe d'Éric Roy, parce qu'on a senti un moment de révolte chez elle à partir de la 30e... Brest a eu des temps forts, ces deux poteaux avant la pause, cette action de Sima qui est repris par Pacho et qui aurait sans doute pu mieux s'emmener le ballon sur un meilleur terrain. La différence sur cette première mi-temps, c'est l'efficacité. Mais la marche était trop haute pour Brest, quand le PSG joue à ce niveau il n'y a pas match. L'action amenant le premier but vous a rappelé des souvenirs ? Oui, tant mieux pour Brest et pour l'intérêt du match mais il faudra qu'on m'explique comment Pierre Lees-Melou, qui a un mauvais réflexe du bras en voyant le ballon monter, peut ne pas être sanctionné au moins d'un avertissement. Contre la Juventus il y a deux ans (en barrages de Ligue Europa), Nico (Pallois) est exclu pour avoir touché le ballon de la main en retombant sur un tacle, là rien. J'ai du mal à comprendre la cohérence. Auriez-vous adopté le même schéma qu'Eric Roy ? Son losange a bien fonctionné défensivement, avec ses deux attaquants qui bloquent au départ la relance adverse, ils ont bien verrouillé l'axe et rendu le PSG friable, fébrile, comme Donnarumma quand il dégage sur la tête d'Ajorque (12e). Les défenseurs ont eu du mal avec les projections bretonnes. Celles de Sima, mais aussi Lala et Camara, par leurs courses, ont été capables de faire mal dans leur dos avant la mi-temps. Pacho, notamment, a été en difficulté dans ce domaine et dans les duels avec Ajorque. C'est la seule réserve : ils ne sont pas habités à ce jeu direct et se laissent trop facilement mettre en difficulté. Mais les Parisiens sont capables de combiner dans de tout petits espaces, y compris dans la surface adverse, et quand tu passes ton temps à trop reculer contre eux, quand tu leur laisses trop le ballon, tu te fais punir. Surtout avec les trois phénomènes devant. Brest doit mieux défendre sur le deuxième but, notamment ? Oui, Haïdara doit défendre l'intérieur même si Hakimi dédouble à droite, et Bizot doit fermer son premier poteau. Mais ça va tellement vite en face ! Ça percute, ça dribble fort et en plus ils sont capables de marquer, ils sont devenus tueurs. Notamment Dembélé. C'est l'homme clé ? Au milieu Vitinha a été omniprésent mais le joueur qui fait mal, le facteur X, c'est Dembélé. C'est l'homme du match, il est tout près du triplé. Il a refroidi le stade sur le deuxième but. Il donne confiance à son équipe, il fait reculer la défense adverse. Il incarne cette attaque qui se créait des occasions mais marquait peu en phase de groupes. Aujourd'hui (mardi) c'est l'inverse, il en faut très peu au PSG pour marquer. Le deuxième but, ce n'est même pas encore une occasion ! Les trois de devant (Barcola, Dembélé, Doué) ont progressé individuellement et collectivement, parce qu'ils se cherchent sur le terrain. En première, je revois la reprise juste à côté de Barcola sur le centre de Doué : comment tu peux défendre là-dessus ? », a déclaré Kombouaré.





