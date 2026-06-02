Koh-Lanta : les reliques du destin, un retournement de situation inattendu

La 28e saison de Koh-Lanta, présentée par Denis Brogniart, est sur le point de toucher à sa fin. Après l'épreuve de confort, les sept candidats toujours en lice pour décrocher la victoire finale se sont affrontés sur l'épreuve des dominos. Les trois ex-jaunes et les quatre ex-rouges se sont qualifiés pour l'épreuve d'orientation, mais qui est le cinquième candidat à se qualifier pour la dernière épreuve avant les poteaux ? Le suspense reste à son comble sur TF1.

Koh-Lanta , les reliques du destin : incroyable retournement de situation, il faudra attendre pour connaître les qualifiés à l'orientation !. Un dernier épisode avant la fameuse épreuve d'orientation, puis les poteaux et le grand conseil final, qui aurait dû voir deux candidats quitter l'aventure...

C'était le jeu des stratégies et une ultime trahison de Clarisse. L'heure de la grande finale n'a jamais été aussi proche. Depuis le 3 mars dernier, TF1 diffuse la 28e saison de Koh-Lanta, présentée par l'indéboulonnable Denis Brogniart. Une édition marquée par de nombreux rebondissements qui a captivé les fans de la célèbre émission de survie de la Une et qui est sur le point de toucher à sa fin.

D'une semaine lié à la diffusion en direct sur M6 du premier match de la Coupe du monde de football, la première chaîne a diffusé le 14e épisode de cette saison événement, au cours duquel deux candidats devaient malheureusement quitter l'aventure. Après l'épreuve de confort, dans un hôtel luxueux des Philippines, les sept candidats toujours en lice pour décrocher la victoire finale, soit: quels candidats se sont qualifiés pour l'épreuve d'orientation ?

C'est sur la fameuse épreuve des dominos, où les candidats doivent réussir à faire tomber 30 dominos installés sur une poutre instable, que les trois ex-jaunes et les quatre ex-rouges se sont affrontés. S'offrant une quatrième victoire lors d'une épreuve individuelle, tandis que Zakariya n'a pas réussi à finir l'épreuve à temps après un duel serré face à Caroline. Après Zakariya, quel second candidat a été éliminé à l'issue de la soirée du mardi 2 juin ?

Ce sont donc six candidats qui se sont présentés face au mari d'Hortense pour le dernier conseil éliminatoire de la saison. Il n'y a que Cynthia, ayant décroché son immunité, qui était assurée de participer à l'épreuve d'orientation. Guillaume qui a été éliminé par ses camarades à trois voix contre deux face à Daniel, découvert dans une urne cachée, grâce à une aide inattendue de Clarisse, évitant ainsi de justesse l'élimination automatique.

Fidèle aux jaunes et à Clarisse qui l'a aidée, Clarisse, Cynthia, Caroline et Hugo sont donc tous les quatre assurés de se retrouver sur l'épreuve d'orientation. Quant au cinquième candidat à se qualifier pour la dernière épreuve avant les poteaux, le suspense reste à son comble sur TF1





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