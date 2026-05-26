Koh-Lanta : les rebondissements de la finale approchent

Après près de trois mois de diffusion, la finale de la 28e saison de Koh-Lanta approche à grands pas. La logique voudrait que l'épreuve des poteaux et le dénouement final soient diffusés la semaine suivante, lors d'un ultime épisode. Mais ce ne sera pas le cas. La raison ?

Dans l'épisode diffusé le 19 mai dernier, la tension est encore montée d'un cran aux Philippines. Fragilisées après le précédent vote, Lola et Jade n'ont pas réussi à inverser la tendance, malgré l'espoir que leur ont conféré les reliques du destin.

Le retour de Guillaume et Zakariya, réintégrés à l'issue d'une épreuve spéciale contre Lola et Jade, a rebattu les cartes et déstabilisé les équilibres déjà fragiles sur le camp. Entre colliers d'immunité et alliances mouvantes, duel de riposte... Que s'est-il passé lors du treizième épisode de Koh-Lanta diffusé mardi 26 mai





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