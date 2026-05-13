Koh-Lanta : Les destins liés subissent un retournement brutal

L'épisode du Koh-Lanta diffusé le 12 mai sur TF1 a mis en lumière la marque laissée par les destins liés et leur impact sur la direction artistique.

L'épisode du Koh-Lanta diffusé le 12 mai sur TF1 a marqué les esprits avec l'introduction des destins liés , qui ont complètement renversé la donne. 10 aventuriers restaient en compétition, dont des anciens Kalao et des anciens Lahoy.

Ils ont été reliés pendant tout l'épisode suite au tirage au sort des destins liés. La poterie brisée par les deux jaunes, la révélation de Guillaume comme survivant potentiel, mais aussi la stratégie gagnante de Cindy pour préserver le duo Jade-Lola en passant pour un sauveur ont été les principaux rebondissements. La dernière révélation a également révélé l'écart entre les ex-rouges et les ex-jaunes, ajoute aux précédents revers et crée un climat d'incertitude pour le reste de la saison. Ce dernier épisode a donc vraiment tourné pour les ex-jaunes





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