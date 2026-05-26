Koh-Lanta : La finale ne sera pas diffusée après l’orientation comme prévu

La finale de Koh-Lanta 2026 ne sera pas diffusée juste après l’orientation comme prévu, voici pourquoi.

Koh-Lanta : pourquoi la finale ne sera pas diffusée après l’épreuve d’orientation comme le veut la tradition ? Pour remporter les 100 000 euros promis au vainqueur avant d’avoir la chance de prendre l’affrontement dans l’antre du destin, Hugo a eu la chance d’affronter un autre aventurier pour sauver sa place dans le jeu.

À l’issue d’une épreuve qui consistait à réaliser un puzzle le plus rapidement possible, il a été éliminé. La finale de Koh-Lanta 2026 ne sera pas diffusée juste après l’orientation comme prévu, voici pourquoi. La déception de Cindy après son élimination de Koh-Lanta. À la surprise générale, c’est elle qui a été la dernière éliminée, suite au choix d’Hugo de l’affronter dans un duel.

Après son élimination, Cindy a expliqué à ses cinq camarades rouges encore en compétition qu’elle se sentait blessée, incomprise et profondément affectée. Mariés au premier regard : Perrine confie son désarroi face à la diffusion de l’émission, «je me sens blessée, incomprise et profondément affectée». Dans le nouvel épisode diffusé ce mardi 26 mai, Hugo a ainsi eu la chance d’affronter un autre aventurier pour sauver sa place dans le jeu.

Afin de gagner, il a dû expliquer à ses concurrents qu’ils étaient les moins méritants. À l’issue d’une épreuve qui consistait à réaliser un puzzle le plus rapidement possible, il a été éliminé. La logique voudrait que l’épreuve des poteaux, puis le dénouement final, soient programmés la semaine suivante lors d’un ultime épisode.

Cependant, la finale de Koh-Lanta 2026 ne sera pas diffusée juste après l’orientation comme prévu, voici pourquoi. La déception de Cindy après son élimination de Koh-Lanta. À la surprise générale, c’est elle qui a été la dernière éliminée, suite au choix d’Hugo de l’affronter dans un duel. Après son élimination, Cindy a expliqué à ses cinq camarades rouges encore en compétition qu’elle se sentait blessée, incomprise et profondément affectée.

Dans le nouvel épisode diffusé ce mardi 26 mai, Hugo a ainsi eu la chance d’affronter un autre aventurier pour sauver sa place dans le jeu. Afin de gagner, il a dû expliquer à ses concurrents qu’ils étaient les moins méritants. À l’issue d’une épreuve qui consistait à réaliser un puzzle le plus rapidement possible, il a été éliminé. La logique voudrait que l’épreuve des poteaux, puis le dénouement final, soient programmés la semaine suivante lors d’un ultime épisode.

Cependant, la finale de Koh-Lanta 2026 ne sera pas diffusée juste après l’orientation comme prévu, voici pourquoi. Les téléspectateurs ont eu la joie de découvrir le retour de Guillaume, de retour après avoir remporté un duel face à Jade et Lola. Malheureusement, son retour s’est fait en dent de scie à cause d’une stratégie qu’il regrette encore aujourd’hui et qui aurait pu lui faire quitter l’aventure comme il l’a confié à Télé-Loisirs ce mercredi 20 mai 2026.

Koh-Lanta, les reliques du destin : pourquoi il n'y a pas eu d'éliminé lors du conseil diffusé mardi 12 mai ? Ce mardi 3 juin 2025, TF1 va diffuser un nouveau numéro de Koh-Lanta : La revanche des 4 terres. Dans celui-ci, les internautes vont découvrir «le plus grand coup de bluff de l’histoire de l’émission» comme l’a annoncé la production. Un candidat sera donc éliminé aux portes de la grande finale diffusée dans quelques semaines.

Mais c’est quoi ce coup de théâtre ? : les internautes choqués par l’annonce de Denis Brogniart concernant l’absence d’un aventurier au sein du jury final de Koh-Lanta Les candidats de Koh-Lanta évacués à cause de la tempête, cette décision exceptionnelle de la production qui n’a pas été montrée à l’écran Koh-Lanta, le Feu sacré : Frédéric dévoile ce que la production met à disposition des aventuriers pendant l’épreuve d’orientatio





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