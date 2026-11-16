Koh-Lanta All Stars : Christina Chevry favorite pour une deuxième victoire historique

Christina Chevry, gagnante de 2009, affronte Lola et Freddy pour le trophée de Koh-Lanta All Stars. Focus sur cette tentative historique d'un double titre.

Christina Chevry, la gagnante emblématique de l'édition 2009 de Koh-Lanta, se trouve dans une position de force inédite pour prétendre à un second titre majeur de son histoire. Cette aventurière marseillaise de quarante ans affronte Lola et Freddy lors de l'épreuve des poteaux, marquant le point culminant de la saison All Stars. Elle possède un avantage décisif sur ses rivaux : elle a déjà remporté cette épreuve redoutée par le passé, ce qui lui confère une expérience psychologique unique dans cette compétition.

Le destin de cette édition spéciale sera scellé ce mardi 17 novembre, lors de la diffusion de l'ultime épisode en première partie de soirée sur TF1 à partir de 21h15. Les trois finalistes restants, Christina, Lola et Freddy, s'affrontent pour remporter le chèque de 100 000 euros ainsi que le titre prestigieux de gagnant. Une victoire pour Christina signerait un exploit historique, la hissant au rang de seconde aventurière à triompher deux fois, aux côtés de Clémence Castel, seule autre femme à avoir accompli cette prouesse jusqu'à présent.

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Un duel stratégique entre trois finalistes

La course d'orientation vers les poteaux a été remportée par Christina après trois heures et quinze minutes d'effort intense, lui permettant de décrocher le troisième et dernier poignard. Cette performance physique s'est distinguée par sa précision et sa concentration, notamment lors de son combat victorieux dans l'arène contre Ugo et Dorian la semaine précédente. Sa détermination a payé, lui offrant l'accès à l'épreuve finale où la force mentale pèse plus lourd que la simple puissance musculaire.

Lola et Freddy, bien qu'ayant traversé des parcours distincts jusqu'à cette finale, constituent des adversaires redoutables. Freddy a déjà participé à l'aventure en 2010, où il avait terminé en seconde position face à Grégoire. Il a démontré une capacité d'adaptation et de résilience tout au long de cette édition 2026. Ses compétences d'équilibriste lui ont permis de survivre longtemps dans la jungle, créant une dynamique de jeu complexe et imprévisible pour les téléspectateurs.

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Lola, quant à elle, fait son retour après une première participation en 2020 qui ne l'avait pas menée jusqu'à cette étape finale. Son parcours est moins marqué par les victoires d'épreuves individuelles mais sa présence au conseil des derniers survivants témoigne d'une stratégie de jeu solide. Le contraste entre l'expérience avérée de Christina et la dynamique de duo qu'elle entretenait avec Freddy depuis le début de l'aventure ajoute une couche narrative supplémentaire à ce finalisme tendu.

L'héritage de Clémence Castel et l'enjeu du double titre

La question du double sacre est au cœur des débats avant le vote final. Clémence Castel reste la seule aventurière de l'histoire du jeu à avoir soulevé le trophée à deux reprises. Si Christina Chevry parvient à s'imposer ce mardi, elle rejoint cet Olympie exclusif du Koh-Lanta, validant sa résilience et son intelligence stratégique sur plusieurs années. Son passage en 2009, 2010 et 2014 a toujours été marqué par une capacité à rebondir après des revers.

Christina a déclaré avoir envie de revivre cette folie et de s'immerger dans une aventure qu'elle sait difficile mais enrichissante. Cette motivation profonde a guidé ses choix lors de la saison 2026, où les destins liés ont joué un rôle central. En teaming avec Freddy dès le départ, elle a navigué entre alliances et conflits internes. Son absence de faiblesse chronique dans les épreuves, bien qu'elle ne soit pas toujours la plus brillante, lui a permis de rester dans la course jusqu'au bout.

Procédure du vote et révélations télévisuelles

Les résultats du Conseil des derniers survivants seront gardés secrets dans une urne scellée jusqu'à l'annonce officielle. Ce conseil est composé des aventuriers éliminés lors de la réunification, qui voteront pour désigner le gagnant parmi les trois finalistes. La décision repose entièrement sur leur perception du jeu de chaque candidat, de leur personnalité et de leurs parcours respectifs tout au long de l'aventure. L'urne symbolise le poids du jugement de leurs pairs.

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La diffusion de ce dernier épisode sur TF1 s'accompagne également de contenus complémentaires mettant en lumière d'autres personnalités de la saison. Des interviews avec Ophélie Vitalbo, Miss Provence 2026, ou May Haoues, Miss Côte d'Azur 2026, abordent des thématiques sociales comme le rôle des Miss France. Ces segments offrent un contrepoint aux enjeux purement compétitifs de la jungle, enrichissant la programmation de la soirée pour les millions de téléspectateurs attendus.