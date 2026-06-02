Koh-Lanta 2026 : les Reliques décisives et les réactions des candidats

Les poteries contenant les Reliques de Koh-Lanta ont une influence cruciale sur le cours de l'aventure. Les candidats doivent utiliser leur intuition et leur chance pour garder leur place dans l'émission.

Dans l'Antre du Destin, des poteries contenant les Reliques de Koh-Lanta ont une influence décisive sur le cours de l'aventure. Certaines d'entre elles contiennent le pouvoir de provoquer un adversaire en duel, immédiatement sur le site du Conseil.

Le gagnant de ce duel ultime sera sauvé quand le perdant sera, lui, définitivement éliminé. D'autres Reliques contiennent des avantages stratégiques et d'autres encore sont vides et n'offriront ainsi aucune chance de retour à l'aventurier éliminé par les votes lors du conseil. Pour garder leur place dans Koh-Lanta, les aventuriers auront besoin d'intuition, voire de chance. Mais au final, seul leur mérite les sauvera.

Antonin, éliminé de Koh-Lanta 2026, a déclaré que la diffusion de l'émission l'avait remis un coup au moral. Cindy, une autre candidate, a assuré que sa stratégie du FC Bronzette était efficace, mais qu'elle ne s'était pas fatiguée. Hugo a critiqué le comportement de Daniel envers les ex-Jaunes, qu'il a trouvé décevant. Cindy, quant à elle, a exprimé sa déception face à l'échec de l'alliance girl power.

La finale de Koh-Lanta 2026 ne sera pas diffusée juste après l'orientation comme prévu, en raison d'une raison inconnue. L'été 36 : Constance Gay a réagi à la fin de la série et à l'identité du tueur de Jacquart, déclarant qu'elle ne s'y attendait pas du tout. New York, unité spéciale est de retour sur Netflix, mais avec un twist inattendu.

Les Quatre Saisons saison 2 a également connu une fin qui a laissé place à des questions sur la possibilité d'une saison 3 sur Netflix





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